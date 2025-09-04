Campo em Debate explora o papel do Brasil na produção de alimento e combustível

O papel estratégico do Brasil na produção global de alimentos e biocombustíveis será o tema de um painel de discussão na Expointer. O “Campo em Debate: Combustível e alimento para o mundo” acontece nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, das 14h às 15h30min, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Com a mediação do jornalista Rodrigo Lopes, o evento, realizado pela Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio) e uma iniciativa do Grupo RBS, vai reunir especialistas para abordar a importância da matriz energética brasileira, que se baseia em fontes renováveis. A discussão tratará de como o país pode expandir a produção de biocombustíveis, especialmente o biodiesel, sem comprometer a segurança alimentar e o uso do solo.