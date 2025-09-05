Campo em Debate explora o impacto da conectividade no campo gaúcho





A chegada da internet de alta velocidade e outras tecnologias no campo está revolucionando o agronegócio. O “Campo em Debate: Conectividade que transforma” vai discutir como a inovação tecnológica pode aumentar a produtividade e a sustentabilidade no setor. O evento acontece na sexta-feira, dia 5 de setembro, das 15h30min às 17h, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Com a apresentação da jornalista Giane Guerra, o painel é uma realização da TIM em uma iniciativa do Grupo RBS. A discussão abordará a importância do 5G e da Internet das Coisas (IoT) para a agricultura, o uso de dados para otimizar o manejo de lavouras e rebanhos, e as políticas públicas necessárias para levar a conectividade a todas as áreas rurais.

Participam do painel Alexandre Dal Forno, diretor de desenvolvimento de Mercado IoT e 5G da TIM Brasil; Maiquel Canabarro, professor do curso de Engenharia Eletrônica da UFPel; Lauro Ribeiro, diretor da Agropecuária Canoa Mirim; Paola Campiello, presidente da ConectarAgro; e Simone Stülp, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

A discussão técnica e a experiência dos painelistas prometem um panorama completo sobre como a conectividade está mudando o dia a dia do produtor rural. O debate na Expointer é uma oportunidade para entender as tendências e as inovações que impulsionam o agronegócio para o futuro, garantindo maior eficiência e competitividade no mercado global.