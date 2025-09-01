Campo em Debate discute inverno, biocombustíveis e oportunidades de mercado

Um painel de especialistas se reúne para debater o futuro das culturas de inverno e o potencial dos biocombustíveis na agricultura gaúcha. O debate acontece nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, a partir das 14h, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer 2025. O evento, realizado pelo BRDE em uma iniciativa do Grupo RBS, será transmitido ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Com o tema "Culturas de inverno e biocombustíveis", a discussão vai abordar as oportunidades de mercado para a produção de grãos como trigo e cevada, e como eles se inserem no contexto da produção de biocombustíveis, uma tendência global que ganha cada vez mais força. A jornalista Giane Guerra será a mediadora do debate.

Entre os painelistas confirmados estão Erasmo Battistella, presidente da Be8; Jorge Lemainski, chefe-geral da Embrapa Trigo; Nei César Manica, presidente da Cotrijal; Ranolfo Vieira Júnior, presidente do BRDE; e Vanir Zanatta, presidente da Ocesc. A expertise dos participantes promete um panorama completo sobre os desafios e as inovações que o setor enfrenta, além de apontar caminhos para o crescimento sustentável.