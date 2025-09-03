Campo em Debate discute descarbonização da frota pesada para o agronegócio

O futuro do transporte de cargas no agronegócio, com foco na redução das emissões de carbono, será o tema central do “Campo em Debate: Frota pesada no caminho da descarbonização”. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, das 14h às 15h30min, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, dentro da programação da Expointer. O debate, uma realização da Sulgás e iniciativa do Grupo RBS, será transmitido ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Com a mediação do jornalista Rodrigo Lopes, o painel vai explorar como o setor de transporte, fundamental para o escoamento da safra, pode se adaptar a novas tecnologias e fontes de energia mais limpas, como o gás natural veicular (GNV) e o biometano. A transição para uma matriz energética menos poluente é um dos principais desafios do agronegócio, que busca aliar produtividade com sustentabilidade.

Entre os painelistas confirmados estão Charles Netto, diretor comercial da Sulgás; Ricardo Clemente, diretor-geral das Casas Scania Cavese e Suvesa; Ricardo Vallejo, head em Inteligência de Mercado da Commit Gás; Rodrigo Huguenin, diretor de Energia da Sema; e Vinícius Pilz, presidente da Reiter Log.