Campo em Debate discute desafios e futuro do tabaco na agricultura familiar

O setor fumageiro, um dos mais importantes para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, será o foco de um painel de discussão na Expointer. O programa “Campo em Debate” vai abordar os desafios e as perspectivas do cultivo de tabaco, incluindo questões de mercado, sustentabilidade e inovação tecnológica. O evento acontece na quinta-feira, dia 4 de setembro, das 10h às 12h, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Apresentado pela jornalista Gisele Loeblein, o debate é uma realização da BAT e da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar da Câmara dos Deputados, em uma iniciativa do Grupo RBS. O painel promete uma discussão aprofundada sobre o futuro da cadeia produtiva, que emprega milhares de famílias no Sul do Brasil, e o papel da tecnologia e das boas práticas no avanço do setor.

Participam do painel Edimilson Alves, diretor-executivo da Abifumo; Heitor Schuch, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar da Câmara dos Deputados; Marcílio Drescher, presidente da Afubra; Marcos Souza, diretor-executivo do Sinditabaco-BA; e Valmor Thesing, presidente do SindiTabaco.