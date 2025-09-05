Campo em Debate destaca a semente como motor da tecnologia no agronegócio

A semente, base de toda a cadeia produtiva, é o ponto de partida para a inovação no agronegócio e será tema de um debate na Expointer. O programa “Campo em Debate: Semente, base tecnológica no agronegócio” acontece na sexta-feira, dia 5 de setembro, das 13h30min às 15h, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Apresentado pela jornalista Gisele Loeblein, o painel é uma realização do Unilab, com apoio da Apassul e da Fundação Pró-Sementes, em uma iniciativa do Grupo RBS. O debate vai abordar as mais recentes inovações em melhoramento genético, o papel das sementes de alta qualidade na produtividade e resistência a pragas e doenças, e o futuro da pesquisa em biotecnologia.

O evento contará com a participação de especialistas e representantes do setor, como Alexandre Levien, diretor técnico da Fundação Pró-Sementes; Carlos Eduardo Lopes da Silva, diretor do Unilab; Elmar Konrad, vice-presidente da Farsul; Fernando Wagner, líder da Câmara de Germoplasma Croplife Brasil; Hugo Boff, presidente da Fundação Pró-Sementes; Marcela Lange Schiochet, do Conselho de Soja e Trigo da Apassul; e Roberto Longaray Jaeger, vice-presidente de Arroz da Apassul.