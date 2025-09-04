Campo em Debate destaca a força da mulher no agronegócio

O crescente e fundamental papel da mulher no agronegócio será o tema central de um painel de discussão na Expointer. O “Campo em Debate: Mulheres no comando do agronegócio” acontece na quinta-feira, dia 4 de setembro, das 16h30min às 18h30min, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Com a mediação da jornalista Giane Guerra, o evento, realizado pela Fiat em uma iniciativa do Grupo RBS, vai reunir líderes e representantes do setor para abordar o aumento da presença feminina em posições de liderança, na gestão de propriedades rurais e na inovação tecnológica. A discussão visa dar visibilidade às mulheres que transformam o agronegócio e inspiram novas gerações.

Entre as presenças confirmadas no painel estão Adriane Perin de Oliveira, presidente da Famurs; Nina Plöger, presidente do Forbes Mulheres Agro e sócia da Melhoramentos; Soraia Schutel, CEO e cofundadora da Sonata Brasil; Ana Doralina Menezes, presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável; Liziana Rodrigues, representante da Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA; Renata Camargo, idealizadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio; e Rosemeire dos Santos, líder de Relações Governamentais da Corteva.