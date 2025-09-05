Campo em Debate analisa tendências e o futuro da safra gaúcha





O ciclo de debates da Expointer 2025 começa na sexta-feira com um painel essencial para o agronegócio do Rio Grande do Sul. O “Campo em Debate: Tendências econômicas e perspectivas para a safra gaúcha” irá reunir especialistas para analisar os cenários econômicos e as projeções para a próxima colheita. O evento acontece no dia 5 de setembro, das 8h30min às 10h, no estande do Banrisul, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A transmissão ao vivo será feita pelo canal de GZH no YouTube.

O debate, que terá a mediação do jornalista Rodrigo Lopes, é uma realização do Banrisul em parceria com o Grupo RBS. O painel abordará temas cruciais como a flutuação do mercado de commodities, o impacto do cenário macroeconômico global na produção local e as estratégias para que os produtores gaúchos possam otimizar seus resultados.

Entre os participantes confirmados estão Alexandre Mendonça de Barros, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da MB Agro; Domingos Velho Lopes, diretor vice-presidente da Farsul; e Fernando Lemos, presidente do Banrisul. A expertise dos painelistas garante uma visão abrangente sobre os desafios e as oportunidades que se apresentam para o setor, que é o motor da economia do Estado.