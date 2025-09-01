Campo em Debate aborda desafios e futuro da vitivinicultura gaúcha

Com uma safra grande e a crescente demanda por produtos de qualidade, o setor vitivinícola gaúcho se encontra em um momento crucial. Para debater os desafios e as oportunidades que se apresentam, um grupo de especialistas e representantes do segmento participa do "Campo em Debate: Os desafios do setor vitivinícola", nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, a partir das 16h30min. O evento será realizado na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer, com transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

O debate, que tem a mediação do jornalista Rodrigo Lopes, vai abordar temas essenciais como a inovação na produção, as estratégias de mercado para ampliar o consumo de vinhos e sucos de uva, e as políticas públicas necessárias para garantir a competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva. A iniciativa é uma realização do Consevitis-RS e da Secretaria da Agricultura-RS.

Entre os painelistas confirmados estão Aline Fogaça, da Aliança pela Fruticultura Gaúcha; Daniel Panizzi, presidente da Uvibra; Edivilson Brum, secretário da Agricultura-RS; Elton Weber, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha na Assembleia Legislativa; Helio Marchioro, diretor-executivo da Fecovinho; José Cleber Souza, superintendente do Ministério da Agricultura-RS; Luciano Rebelatto, presidente do Consevitis-RS; e Ricardo Felicetti, do Departamento de Defesa Vegetal da Seapi-RS.

Além das participações no painel, o evento contará com depoimentos de Alexandre Peixoto Forster, diretor da Aprosoja-RS; José Sozo, diretor da Agapomi; e Marcelo Lobo, diretor da Ibraoliva, que trarão diferentes perspectivas sobre o agronegócio e a interligação de cadeias produtivas. A discussão promete um panorama completo dos desafios, mas também das soluções e inovações que podem impulsionar ainda mais um dos setores mais tradicionais da economia gaúcha.