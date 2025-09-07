Freio de Ouro na categoria macho ficou com o cavalo Ópio da Baraúna, conduzido pelo ginete Raul Teixeira Lima. Mateus Bruxel / Agencia RBS

— Autorizado! — grita o coordenador da prova, enquanto o ginete começa a manejar o cavalo para conduzir o boi de um lado a outro sob gritos e aplausos ensurdecedores do público.

Assim, pouco depois das 14h deste sábado (6), na Expointer, em Esteio, na Região Metropolitana, se iniciou a etapa final do Freio de Ouro — tradicional competição destinada a selecionar a elite da raça Crioula e a premiar os cavaleiros mais habilidosos.

Depois de superarem etapas seletivas que envolveram 939 cavalos ao longo de meses, os campeões deste ano foram conhecidos já no meio da noite diante da multidão que lotou as arquibancadas.

As demonstrações de força e destreza dos 32 animais classificados para a fase decisiva do concurso campeiro — 16 machos e 16 fêmeas — consagraram o cavalo Ópio da Baraúna, conduzido pelo ginete Raul Teixeira Lima. Entre as éguas, o troféu coube a Índia Envenenada del Chamame, sob as rédeas manejadas por Gabriel Marty. Ambos os ginetes já somam uma dezena de primeiros lugares.

— Foi uma emoção muito grande, a coroação de um trabalho de anos de toda a equipe. O cavalo deu o coração na pista — declarou Lima, que já tem três títulos, pouco antes da premiação oficial.

Vencedor com uma égua uruguaia, Marty desfilou com a bandeira do país vizinho logo após a divulgação do resultado.

— Essa égua é um fenômeno. Chegou como favorita, e disputar com uma favorita é uma pressão e um compromisso muito grandes — afirmou.

Categoria fêmea do Freio de Ouro foi para a égua Índia Envenenada del Chamame, sob as rédeas de Gabriel Marty (E). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Como foram as provas

As finais começaram com a prova de mangueira, em que os conjuntos precisam manter dois novilhos apartados e, em um segundo momento, conduzir um deles até ser contido por um encontrão (a chamada "pechada") contra a murada acolchoada que delimita a área de movimentação. São avaliados critérios como força e objetividade. A cada choque entre equino e bovino, a plateia vibrava.

Em seguida, na Arena do Cavalo Crioulo, se desenrolou a prova de Bayard Sarmento — sem boi, os cavalos precisam parar repentinamente (movimento chamado de esbarrada), lançando terra para o alto, e, na sequência, girar sobre as patas para um lado e depois no sentido oposto. Ao final, fazem a "recuada": andam alguns metros para trás.

Etapa final do Freio de Ouro ocorreu neste sábado (6) na Expointer, em Esteio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Homenagem a criador

Antes da competição decisiva, o criador Francisco Martins Bastos, mais conhecido como Chico Bastos, recebeu uma homenagem como representante de uma família que se dedica ao campo e aos cavalos há sete gerações.

— Dedico essa homenagem a todos os homens do campo e que montam a cavalo — declarou, emocionado, com o troféu em mãos.

O teste derradeiro, de campo, envolveu a condução de um boi por duplas de ginetes ao longo da pista de 110 metros. Para que o animal corra em linha reta, vai sendo contido, ou "paleteado", pela dupla de equinos — um de cada lado. Contam pontos a velocidade dos cavalos e o domínio deles sobre o gado.

Tradicional competição é destinada a selecionar a elite da raça Crioula e a premiar os cavaleiros mais habilidosos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um dos favoritos ficou de fora

O Freio de Ouro, que teve início ainda na terça-feira (2) com avaliações preliminares de todos os 96 cavalos e éguas classificados inicialmente para concorrerem durante a Expointer, é considerado um dos três pilares da raça Crioula.

Completam a tríade a marcha de resistência e a análise de morfologia (conformação física). Ao lado dos conjuntos brasileiros, participaram 15 animais habilitados nas Classificatórias Internacionais (oito da Argentina e sete do Uruguai).

Além dos grandes campeões, a finalíssima do sábado apontou os vencedores dos freios de prata, bronze e alpaca — classificados do segundo ao quarto lugares, respectivamente (veja a lista completa ao final da matéria).

Um dos favoritos, o cavalo Jacinto Cala Bassa — exemplar mais valioso da raça até hoje, avaliado em R$ 22 milhões — sofreu cólicas no meio da semana e necessitou de atendimento veterinário. Embora venha se recuperando bem, o animal — retratado em uma série de reportagens de Zero Hora sobre ginetes que se dedicam a preparar cavalos crioulo campeões — acabou impedido de participar da fase decisiva do Freio de Ouro.

Vencedores do Freio de Ouro

Machos

Freio de Ouro — Ópio da Baraúna, com o ginete Raul Teixeira Lima. Criador e expositor: Baraúna Agropastoril

— Ópio da Baraúna, com o ginete Raul Teixeira Lima. Criador e expositor: Baraúna Agropastoril Freio de Prata — Campana Echo a Mano, com o ginete Tomaz Gonçalves. Criador: Mario Moglia Suñe. Expositor: André Rodigheri

— Campana Echo a Mano, com o ginete Tomaz Gonçalves. Criador: Mario Moglia Suñe. Expositor: André Rodigheri Freio de Bronze — Justiceiro 111 do Imaguaré, com o ginete Fabrício Brunelli Barbosa. Criador: Kerlon de Ávila Farias. Expositor: Condomínio Justiceiro 111 do Imaguaré

— Justiceiro 111 do Imaguaré, com o ginete Fabrício Brunelli Barbosa. Criador: Kerlon de Ávila Farias. Expositor: Condomínio Justiceiro 111 do Imaguaré Freio de Alpaca — La Castellana Norteño, com o ginete Eduardo Weber de Quadros. Criador: Marcelo Amaral Moraes. Expositor: Victor Barbosa Penner

Fêmeas