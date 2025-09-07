Expointer

Cavalo Crioulo
Notícia

Após show de habilidade, Freio de Ouro consagra campeões na Expointer; veja a lista

Etapa final ocorreu neste sábado (6) em Esteio; principais vencedores são veteranos em acumular títulos na competição

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS