Acompanhe a cerimônia de premiação do 26º Troféu Guri 2025

A cerimônia de reconhecimento da 26ª edição do Troféu Guri é nesta terça-feira (2). O evento ocorre partir das 18h, na Casa RBS, localizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A cerimônia é para convidados, mas o público em geral pode acompanhar pelo Youtube de GZH.
Em 2025, serão homenageadas 11 personalidades que se destacam em suas áreas de atuação e ajudam a alavancar o Rio Grande do Sul para além de suas fronteiras.
O Troféu Guri também fará uma homenagem in memoriam a Ruy Carlos Ostermann, que foi comentarista da Rádio Gaúcha e colunista de Zero Hora. O jornalista esportivo, que criou um estilo único de analisar o futebol, morreu em 27 de junho aos 90 anos.
O Troféu Guri é inspirado na canção Guri, de autoria de João Batista Machado e Júlio Machado da Silva Filho, eternizada na voz de César Passarinho, que venceu o festival Califórnia da Canção Nativa em 1983.
Onde assistir
Conduzido pelos comunicadores Pedro Ernesto Denardin e Andressa Xavier e transmitido ao vivo no canal do YouTube de GZH, o Troféu Guri tem apresentação de Stihl, patrocínio de Banrisul e o apoio de TIM, IRGA, Borrússia, BRDE, Masal e UniRitter.