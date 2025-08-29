Transporte público terá novidades durante os dias de Expointer

Trensurb vai diminuir de 10 para oito minutos o intervalo entre os trens nos horários de maior movimento. Juliano Lannes / Trensurb / Divulgação

Começa neste sábado (30) a 48ª Expointer. A feira se estende até o dia 7 de setembro, no parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E os visitantes que desejam ir à maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul contarão com mais uma opção de transporte: a Metroplan vai disponibilizar um ônibus para quem sai de Porto Alegre.

A linha da empresa Fátima parte da rodoviária da Capital, com desembarque em frente ao parque, em Esteio. As saídas serão as 8h30min e 13h30min.

Já os coletivos do parque da Expointer saem ao meio-dia e às 18h. O valor da passagem é R$ 15. As viagens serão feitas apenas nos dois finais de semana do evento, dias 30 e 31 de agosto, e 6 e 7 de setembro.

Já a Trensurb vai diminuir de 10 para oito minutos o intervalo entre os trens nos horários de maior movimento durante todos os dias de Expointer.

Outra mudança envolve a proibição do transporte de bicicletas nos vagões durante os finais de semana do evento e durante a semana nos horários de pico.

A partir deste sábado (30), a Trensurb retoma a operação total, com viagens da Estação Mercado até Novo Hamburgo das 5h às 23h, sem necessidade de transbordo de ônibus.