Sobrecarga deixa parte da Expointer sem luz no Parque Assis Brasil

Uma falta de energia elétrica afetou parte do Parque Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a Expointer 2025. A falta de luz incluiu o Pavilhão Internacional e metade do Pavilhão da Agricultura Familiar, um dos pontos de maior movimento no primeiro dia de exposição. Segundo a organização da Expointer, equipes foram acionadas para normalizar o fornecimento. Às 15h40min, o serviço já havia sido reestabelecido na área afetada.
Expositores relataram que o apagão iniciou por volta das 10h30min. A falta de energia preocupou sobretudo os produtores de alimentos que precisam de refrigeração, já que os termômetros passavam dos 25ºC no parque durante a tarde, e, dentro dos pavilhões, o abafamento era ainda maior.
Sem luz, a internet das máquinas de pagamento também ficou inacessível, prejudicando as vendas do primeiro dia.
Na banca Sabor Caseiro, de Alto Feliz, os produtores Reinaldo Frozi e Eduardo Frozi aguardavam o retorno e observavam os vizinhos de corredor preocupados:
— Quem tem freezer está muito preocupado. Está ficando quente — diz Reinaldo.
O parque tem movimento intenso desde as primeiras horas da manhã, quando abriram os portões. A feira agropecuária abriu neste sábado (30) e segue com programação até o próximo domingo.