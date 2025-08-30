Sobrecarga deixa parte da Expointer sem luz no Parque Assis Brasil

Expositores relataram que o apagão iniciou por volta das 10h30min. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Uma falta de energia elétrica afetou parte do Parque Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a Expointer 2025. A falta de luz incluiu o Pavilhão Internacional e metade do Pavilhão da Agricultura Familiar, um dos pontos de maior movimento no primeiro dia de exposição. Segundo a organização da Expointer, equipes foram acionadas para normalizar o fornecimento. Às 15h40min, o serviço já havia sido reestabelecido na área afetada.

Expositores relataram que o apagão iniciou por volta das 10h30min. A falta de energia preocupou sobretudo os produtores de alimentos que precisam de refrigeração, já que os termômetros passavam dos 25ºC no parque durante a tarde, e, dentro dos pavilhões, o abafamento era ainda maior.

Sem luz, a internet das máquinas de pagamento também ficou inacessível, prejudicando as vendas do primeiro dia.

Na banca Sabor Caseiro, de Alto Feliz, os produtores Reinaldo Frozi e Eduardo Frozi aguardavam o retorno e observavam os vizinhos de corredor preocupados:

— Quem tem freezer está muito preocupado. Está ficando quente — diz Reinaldo.