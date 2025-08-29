Setor hoteleiro de Porto Alegre projeta 83% de ocupação durante os dias de Expointer

Todos os hotéis consultados possuem reservas para os nove dias do evento, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A ocupação da rede hoteleira de Porto Alegre deve chegar a 83% durante a 48ª Expointer, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A projeção é de uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA). Dos 24 hotéis consultados, todos possuem reservas para os nove dias da feira agropecuária, de 30 de agosto a 7 de setembro.

A média de permanência dos hóspedes é de três a quatro dias. O índice de ocupação projetado para este ano é maior do que os 74% registrados durante a edição do evento no ano passado.

O vice-presidente do SHPOA, Ricardo Ritter, afirma que a Expointer é um dos mais importantes para o setor hoteleiro.

— A ocupação da Expointer é diferenciada, as pessoas ficam mais dias. A ocupação média em Porto Alegre, normalmente é de um a dois pernoites. Já na Expointer, as pessoas ficam mais. Muitos vem a negócios, e aí permanecem mais dias — afirma.

Para atrair os hóspedes, cerca de 60% dos estabelecimentos estão com campanhas específicas para o período, com tarifas promocionais e outros atrativos.

Leia Mais Ópera Gaúcha abre a Expointer com espetáculo gratuito na pista dos campeões

Reservas

Ritter afirma que o pico de ocupação dos hotéis da Capital ocorre entre segunda e quarta-feira. Para quem ainda está procurando uma vaga, a dica é buscar reservas para o segundo final de semana do evento.

— É uma retomada importante para hotelaria, já que ainda tem alguns hotéis que tão sofrendo os efeitos da enchente, quando praticamente metade da rede foi atingida de alguma forma — finaliza.

Setor hoteleiro na Capital

Segundo o Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, a rede de hotéis de Porto Alegre conta com 70 estabelecimentos, com cerca de 8 mil apartamentos e 16 mil leitos. As diárias variam de R$ 150 a R$ 1 mil.