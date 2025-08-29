RBS lança negócio de plataformas de conteúdo e experiência

Antonio Costaguta, El Topador, chega à RBS TV para comandar um programa sobre churrasco, atração que marca a plataforma RBS+ Churras. Nani ArtClub. / Divulgação

Com o objetivo de ser cada vez mais o hub que reúne conteúdo e vozes relevantes para quem vive no Rio Grande do Sul, o Grupo RBS lança a RBS+, um novo negócio de plataformas de conteúdo e experiência com foco na conexão com comunidades. Na estreia desta nova frente, estão dois territórios que fazem parte da identidade dos gaúchos: agronegócio e churrasco.

Reconhecendo a força do agro para economia do Rio Grande do Sul, a primeira plataforma será com foco neste setor tão relevante também para a cultura e a tradição do Estado. Nesta sexta-feira (29), no evento de abertura da Casa RBS na Expointer, foi lançada a plataforma RBS+ Agro, um compromisso de expansão, que começa por todos os espaços que a empresa já oferece para divulgação e discussão dos temas do agronegócio, mas que quer ir além, aprofundando as histórias de quem faz o Rio Grande ser grande.

Com esse objetivo, estreia nesta sexta (29), na RBS TV, o Bem+ Agro, projeto multimídia que valoriza cases de sucesso, empresas, produtores e criadores. A atração contará com apresentação de comunicadores da RBS e terá inserções na programação da TV, um quadro no Baita Sábado, web série digital, conteúdos na Gaúcha, em Zero Hora e em GZH.

Exibido em primeira mão a autoridades e líderes do agro presentes no evento, o primeiro episódio do Bem+ Agro, apresentado por Giulia Perachi, valoriza a força da pecuária e da criação de cavalos crioulos no Estado, por meio da história de Maurício Weiand, à frente da Cabanha Don Miro, em Venâncio Aires. A cada semana, novas culturas e novas histórias de empreendedorismo e sucesso terão visibilidade.

O Bem+ Agro se soma ao portfólio da RBS+ Agro, que já conta com produtos como Campo e Lavoura, conteúdo especializado multiplataforma de Gisele Loeblein em RBS TV, Gaúcha, GZH e Zero Hora; os programas Galpão Crioulo (RBS TV) e Galpão da Gaúcha e edições do Campo em Debate, além de atrações por temporada como o programa Nossa Terra (RBS TV) e as web séries No Caminho do Agro (Zero Hora) e Da Terra à Mesa, do Destemperados.

— O agro sempre esteve na nossa pauta editorial e institucional. Não poderíamos começar esse projeto, de investimento em territórios, por outro lugar. Com o Bem+ Agro, queremos ir além da cobertura jornalística, queremos gerar orgulho nos gaúchos ao contar as histórias inspiradoras de quem faz a economia do Estado girar a partir do campo, com uma estética contemporânea e que aproxima o campo da cidade — destaca a diretora-executiva de Marketing do Grupo RBS, Caroline Torma.

Também foi anunciada a chegada de Antonio Costaguta, El Topador, para comandar um programa sobre churrasco na RBS TV, atração que marca a plataforma RBS+ Churras.

Antonio Costaguta tem 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais. Nani ArtClub. / Divulgação

Com seu estilo marcante e mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, El Topador vai levar para a TV uma nova abordagem sobre a tradição do assado, adicionando tempero à conexão com a essência do gaúcho. A atração potencializa o portfólio de conteúdos e experiências com foco em churrasco, que já conta com iniciativas do Destemperados, plataforma de gastronomia, e novas parcerias que vêm por aí.