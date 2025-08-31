“Precisamos ter uma solução o mais rápido possível”, diz secretário do Ministério da Agricultura  sobre renegociação de dívidas dos produtores 

Guilherme Campos Júnior (D), secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, falou ao lado de outros representantes do Mapa na Expointer neste sábado (30). Bruna Karspinski / Divulgação

Ainda à espera de medidas que resolvam o endividamento rural no Rio Grande do Sul, os produtores gaúchos esperam que a Expointer traga respostas mais concretas do governo federal em relação ao tema. A sinalização colocada à mesa, até o momento, fala em um montante de R$ 10 bilhões para a repactuação das dívidas, volume ainda considerado insuficiente para o setor. O prazo em discussão, de sete anos para o pagamento, também recebe pedidos de alongamento.

Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos Júnior esteve na feira agropecuária neste sábado (30) para ouvir demandas e falou sobre o tema com Zero Hora. Sem novidades em anúncios, o secretário reforçou a urgência de se resolver a questão financeira. Confira:

O setor agropecuário gaúcho cobra o fato de que a negociação das dívidas dos produtores segue sem solução. Como estão as tratativas?

É um processo que está em andamento. Realmente, é um problema que está aí, precisa ser solucionado, e é o que está sendo feito e conversado dentro do governo federal. O Ministério da Agricultura tem se empenhado para que esse assunto seja superado e que o produtor rural do Rio Grande do Sul possa ter acesso ao recurso para equacionar suas dívidas, e que daí em diante possa retomar uma vida normal. Na sequência, espero que, na próxima etapa, possamos estar conversando sobre aquilo que tem que ser feito para que não tenhamos a recorrência de tudo isso que nós passamos nesses últimos anos, com uma adoção de práticas mais adequadas no manejo da terra, na aplicação de calcário, e na aplicação de todas as tecnologias disponíveis para o produtor rural.

O Rio Grande do Sul é o Estado com o maior número de agricultores endividados no país. Como o Mapa tem olhado para esta situação?

Com muita atenção e com muita preocupação. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em função do clima, não por culpa do produtor rural, é algo que nos acende um sinal de alerta. Precisamos ter uma solução o mais rápido possível para essa situação pela qual passa o produtor rural gaúcho.

Um dos projetos em tramitação prevê a utilização de recursos do pré-sal para lastrear o alongamento das dívidas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que é “injusto” destinar os R$ 30 bilhões do fundo para este fim. Qual a posição do Mapa sobre o tema?

O Mapa defende que haja uma solução, e que dentro dos recursos disponíveis do governo federal, possamos estar atendendo à situação emergencial provocada por fenômenos climáticos aos agricultores do Rio Grande do Sul, que, mais uma vez, não têm culpa das secas sucessivas, das enchentes e dos problemas decorrentes desses fenômenos climáticos.

Que outras alternativas de financiamento das dívidas estão no radar do Ministério?

O que existe é o empenho, de se ter uma solução para poder regularizar a situação das dívidas contraídas pelos agricultores, tanto no custeio quanto no investimento, que não puderam ser honradas em função dos fenômenos climáticos que aconteceram nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul.

Como estão as contratações do Plano Safra 2025/2026?

O Plano Safra vem fluindo dentro da sua normalidade, principalmente no custeio. Na questão dos investimentos, há uma cautela maior por parte do tomador de empréstimo, o produtor rural, de estar assumindo uma responsabilidade, assumindo um financiamento em cima de muitas incertezas. E, além das incertezas, a questão da taxa de juros, que, embora no Plano Safra seja a mais barata do mercado, continua sendo alta.