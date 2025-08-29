Pavilhão da agricultura familiar na Expointer tem número recorde de expositores e espera bater vendas do ano passado

Os Remus tocam cachaçaria com tradição centenária em Santa Tereza, na Serra. Divulgação / Velho Alambique

Em uma edição que festeja as raízes do agronegócio gaúcho, a Expointer vai sediar mais um momento único para quem faz o campo do Rio Grande do Sul ser ainda mais forte. O pavilhão da agricultura familiar é sempre um dos locais mais procurados pelos visitantes da feira e, neste ano, vai contar com o número recorde de 456 expositores.

Em 2024, o pavilhão teve o maior volume de vendas em seus 27 anos de existência, comercializando cerca de R$ 11 milhões, o que representou um crescimento de quase 25% em relação à feira do ano anterior.

Para esta edição, o governo do Estado realizou melhorias no local, como a modernização da rede elétrica e da iluminação, o que aumentou a expectativa em relação aos resultados.

— O objetivo é assegurar que o pavilhão continue crescendo de forma organizada e estruturada, fortalecendo ainda mais a presença da agricultura familiar na Expointer — diz o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, afirmando que está prevista também a melhoria da infraestrutura de circulação e a ampliação de áreas de uso coletivo.

Para o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, o momento é bom, mas pede atenção para a discussão de questões relativas à sustentabilidade e de outras demandas trazidas pelos produtores.

— Nós não enxergamos a feira só como um espaço de venda de produtos, mas como uma oportunidade de dialogar e buscar soluções, novas tecnologias, novas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar — explica.

A importância dos debates sobre melhorias para o setor também foi destacada por Luiz Carlos Scapinelli, secretário-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf-RS). Neste ano, a entidade promove um seminário durante a feira, abordando os avanços e desafios do crédito rural para produção de alimentos na agricultura familiar gaúcha.

— Vamos aproveitar a visibilidade trazida pela Expointer para discutir questões que envolvem o modo de vida no meio rural — aponta Scapinelli.

Entre os empreendimentos confirmados no pavilhão, estão 355 agroindústrias e 70 estandes voltados para o artesanato, com a presença de peças produzidas por comunidades indígenas e quilombolas, além de 31 estandes com produtores de flores, plantas e mudas.

O perfil dos participantes também demonstra uma agricultura familiar jovem e com lideranças femininas. Serão 68 expositores de até 30 anos e 146 mulheres à frente de empreendimentos.

Esta é a primeira experiência na Expointer para 70 empresas, entre elas a Recanto da Terra. Localizada na cidade de Joia, no noroeste do Estado, a agroindústria especializada em geleias artesanais existe há cerca de um ano, fruto de um sonho iniciado com a família da proprietária, Pamela Potter de Oliveira.

— Trabalhamos com a venda de hortaliças e frutas há muito tempo, mas sempre houve o desejo de nos tornarmos uma agroindústria. A participação na Expointer é algo que nos deixa muito felizes e empolgados com as possibilidades de novos negócios — comemora a empreendedora.

Para a feira, o grande lançamento da Recanto da Terra são dois novos sabores de geleias: morango com pitaya e nozes e bergamota com agrião, ambas receitas criadas por Liane de Potter, mãe de Pamela. A ideia é valorizar as frutas produzidas na propriedade da família e proporcionar uma mistura de sabores únicos para os clientes.

Mais de duas décadas na feira

Ivandro Remus e a esposa, Viviane. Divulgação / Velho Alambique

Enquanto uns vivenciam a estreia na maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, outros comemoram as lembranças de mais de duas décadas investindo em novidades. A Cachaçaria Velho Alambique carrega a tradição centenária da fabricação de cachaças artesanais da cidade de Santa Tereza, na serra gaúcha, e brinda mais uma Expointer apresentando uma versão da tradicional bebida envelhecida em barris de bálsamo e jequitibá.

O proprietário, Ivandro Remus, explica que a bebida já tem feito sucesso em feiras e credita o resultado à produção feita em barris reconstituídos a partir de barricas originais de 1915.

— Buscamos criar produtos que agradem aos paladares de diferentes regiões do país, sem esquecer as nossas origens. A Expointer é sempre um momento especial para a agricultura familiar e para fecharmos novos negócios — explica o empresário, que conta com a mulher, Viviane, e os filhos Laura e Gustavo na produção e divulgação das bebidas.

Se dizendo apaixonado pelo trabalho, Remus fala que quer alçar voos ainda mais altos com a Velho Alambique, inclusive para fora do Brasil. E os prêmios conquistados por alguns produtos da marca, como a cachaça premium Cenário — envelhecida cinco anos em barris compostos por carvalho, grápia e angico —, já apontam para esse olhar internacional.