Ocupando cargos de liderança, mulheres do agro contam sobre protagonismo no campo

No cuidado com a família, na propriedade, na lida diária, com as mãos na terra. A mulher sempre esteve presente no agro. Nas últimas décadas, elas assumiram cargos de liderança e agora também participam das discussões e decisões do setor.

Isso é o que dizem os números: na Expointer de 2024, mais da metade das empresas participantes do pavilhão da agricultura familiar (217 de 413) tem liderança feminina.

Zero Hora conversou com quatro mulheres que falam sobre o protagonismo delas no agro.

Águeda Maria Kunz

Águeda é produtora rural e coordenadora do Comitê Elas pelo Coop do Sistema Ocergs. Águeda Maria Kunz / Arquivo pessoal

“Durante muito tempo esse trabalho das mulheres ficou invisível, sem reconhecimento ou espaço em cargos de liderança e decisão.

Hoje, vivemos um momento de mudanças importantes, cada vez mais estamos ocupando funções estratégicas, participando de conselhos, assumindo empresas rurais e mostrando competência de forma clara.

Essa evolução não é apenas uma conquista feminina, mas um ganho para todo o setor. A diversidade de olhares traz inovação, sensibilidade e novas formas de gestão, que fortalecem a sustentabilidade do agro.

Ainda existem desafios, como a quebra de paradigmas culturais e a busca por maior representatividade, mas é inspirador ver esse protagonismo crescendo e mostrando que o futuro do campo também é feminino.

Além disso, percebo que existe um movimento de incentivo vindo de cooperativas, associações, políticas públicas e também das próprias famílias, que já reconhecem o valor da mulher no campo. Isso cria um ambiente favorável para que mais empreendimentos surjam e se fortaleçam.”

Alessandra Bergmann

Alessandra é jornalista do Agronegócio e criadora do podcast Campo e Batom. Alessandra Bergmann / Arquivo pessoal

“Até hoje, a gestão no agronegócio foi marcada por um estilo de liderança linear, racional e focado em resultados — reflexo do modelo masculino tradicional, e está tudo bem, é o que conhecíamos até então. Esse formato foi essencial para estruturar propriedades, cooperativas e grandes corporações rurais.

Mas os desafios atuais — sustentabilidade, inovação tecnológica, sucessão familiar, diversidade e mercado global — pedem algo além da lógica dos números. É nesse cenário que a inteligência feminina emerge como diferencial competitivo, e tanto homens quanto mulheres devem aplicá-la.

Eu participo de dezenas de grupos: pecuaristas, agricultoras, produtoras de cana-de-açúcar, todas buscam algo em comum, não sentir-se só com suas ideias, com suas vontades, e compartilhar experiências.

Quase todas as áreas precisam se equilibrar mais com a potência do feminino, atuando junto, e não com a ideia de competição. E aí os homens também devem usar e aplicar os valores da inteligência feminina para alcançar resultados. Vejo que o desafio do futuro não é substituir um pelo outro, mas integrar as forças.”

Carol Morales

Carol é apicultora, representante comercial, empreendedora e secretária da Copamel de Sant’Ana do Livramento. Carol Morales / Arquivo pessoal

“No caso da apicultura, que é o meu setor, historicamente era uma atividade essencialmente feminina. Contudo, com a racionalização da apicultura e a introdução de espécies mais agressivas, os homens passaram à frente. Hoje, porém, vemos muitos casais trabalhando juntos, e a mulher conquistando cada vez mais destaque.

Vejo muitas mulheres assumindo protagonismo, seja em atividades tradicionais, seja inovando e trazendo novas perspectivas de gestão e sustentabilidade. Acredito que, com o apoio de políticas públicas, programas de capacitação como os do Senar-RS e o fortalecimento das cooperativas, teremos um crescimento contínuo e sólido da presença feminina no agro nos próximos anos.

Assim como a abelha-rainha é essencial para a vida da colmeia e para o equilíbrio do meio ambiente, a mulher é peça-chave no agro: gera, organiza e fortalece. Ambas são pilares de vida, produção e continuidade.”

Lérida Pavanelo

Lérida é presidente da Comissão de Mulheres da Fetag-RS. Lérida Pavanelo / Arquivo pessoal

“As conquistas que temos hoje para a agricultura familiar foram primordiais para que as mulheres tivessem o direito de ser reconhecidas como trabalhadoras, mas também como protagonistas da sua história dentro dessa caminhada que tem aí vários e vários anos.

No passado, a gente sofreu muito e eu acredito que isso fez com que as mulheres superassem e estivessem hoje também nos espaços de decisão dentro das propriedades da agricultura familiar.

Nesse cenário de agora, principalmente de grande dificuldade na questão climática, as mulheres agricultoras também estão sendo pioneiras nessa discussão de trazer para o debate, trazer para a roda da prosa, que os efeitos climáticos precisam ser pensados de forma muito intensa para que a agricultura familiar possa continuar fazendo aquilo que sempre fez.