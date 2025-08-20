Grupo RBS anuncia programação e reforça presença na 48ª Expointer

Casa RBS está localizada entre a pista central e a de equinos. Thiago Corrêa / Divulgação

O Grupo RBS abre as portas da sua tradicional casa na Expointer em 29 de agosto, véspera da abertura da feira. Reafirmando a relevância do agronegócio para a economia gaúcha, a empresa prevê intensa cobertura editorial com debates, transmissões de programas e eventos institucionais, como o Troféu Guri (confira a programação completa abaixo).

A Casa RBS, localizada entre a pista central e a de equinos, será palco para a atuação dos veículos e de seus comunicadores durante os nove dias de feira. O público que passar pelo Parque de Exposições Assis Brasil entre 30 de agosto e 7 de setembro vai poder conferir de perto o espaço.

Por meio de um estúdio envidraçado, os visitantes também poderão acompanhar ao vivo programas das rádios Gaúcha, Atlântida, 92 e 102 e da plataforma Destemperados. Além de entradas ao vivo na programação, a RBS TV também vai promover interação com o público em uma ativação do Estrela da Casa, que vai contar com atrações musicais e distribuição de brindes.

A agenda da RBS na Expointer começa um dia antes da abertura com o tradicional almoço para autoridades, líderes e representantes do agronegócio, além da apresentação do Atualidade, da Gaúcha. No sábado (30), será realizada a transmissão do Jornal do Almoço com os âncoras Cristina Ranzolin e Marco Matos no local.

Já na terça-feira (2), a Casa RBS recebe mais uma edição do Troféu Guri, que homenageia personalidades que se destacam em suas áreas de atuação e ajudam a alavancar o Rio Grande do Sul para além de suas fronteiras. Com início às 18h, a premiação será transmitida pelo canal do YouTube de GZH. O evento é exclusivo para convidados.

Durante a feira, serão realizadas 13 edições do Campo em Debate, duas a mais do que na edição do ano passado, que propõem discussões sobre temas relevantes para o agronegócio em parceria com entidades e representantes do setor. Sob mediação dos jornalistas Gisele Loeblein, que assina a coluna Campo e Lavoura, Giane Guerra, Rodrigo Lopes e Rosane de Oliveira, os bate-papos serão realizados no espaço da RBS e em estandes de parceiros, todos com exibição no canal do YouTube de GZH.

Confira a programação completa da casa RBS na 48ª edição da Expointer:

29 de agosto, sexta feira:

8h - Atualidade, Rádio Gaúcha

30 de agosto, sábado:

8h - Supersábado, Rádio Gaúcha

11h45min - Jornal do Almoço, RBS TV

14h35 - Entrada ao vivo Baita Sábado, RBS TV

15h - Show de Bola, Rádio Gaúcha

15h - Foodtalks Destemperados Irga

31 de agosto, domingo

6h30 - Campo e Lavoura, RBS TV

8h - Galpão da Gaúcha, Rádio Gaúcha

11h - Gravação do Galpão Crioulo, RBS TV

1º de setembro, segunda-feira

8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, no estande da SDR

9h30min - Campo em Debate Irga

11h45min - Conversas Cruzadas Federarroz

13h - Sala de Redação, Rádio Gaúcha, no estande CMPC

14h - Campo em Debate BRDE

15h - Tá Vazando, Atlântida

16h30min - Campo em Debate Consevits

17h30min - Hoje nos Esportes, Rádio Gaúcha

20h - Confraria do Pedro Ernesto, Rádio Gaúcha, no estande CMPC

2 de setembro, terça-feira

8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, no estande Banrisul

9h30min - Campo em Debate Farsul

18h - Troféu Guri

3 de setembro, quarta-feira

8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, na Casa da Secom

10h - Timeline, Rádio Gaúcha

10h - Campo em Debate Fiat

13h - Sala de Redação no estande Stihl

14h - Campo em Debate Sulgás

16h30min - Campo em Debate Assembleia

20h - Confraria do Pedro Ernesto, Rádio Gaúcha, no estande Lactalis

4 de setembro, quinta-feira

8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, no estande Irga

10h - Campo em Debate BAT Brasil e Frente Parlamentar da Agricultura Familiar (FPAF)

11h - Bola nas Costas, Atlântida

12h - 102 Pop Rock

13h - Pretinho Básico, Atlântida

14h - Campo em Debate Ibriesbio

16h30 - Campo em Debate Fiat

5 de setembro, sexta-feira

8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, Gaúcha Talks Sulgás

8h30 - Campo em Debate no estande Banrisul

10h - Conect 92

10h - Timeline, Rádio Gaúcha, no estande da FAMURS

13h30 - Campo em Debate Unilab

15h - Gaúcha+, Rádio Gaúcha

15h30 - Campo em Debate Tim

17h30 - Conversas Cruzadas, GZH

6 de setembro, sábado

7h - Bom Dia 92

8h - Supersábado, Rádio Gaúcha

10h30 - Foodtalks Destemperados Consevits

14h35 - Entrada ao vivo Baita Sábado, RBS TV

15h - Show de Bola, Rádio Gaúcha

15h50 - Nossa Terra, RBS TV