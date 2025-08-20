Grupo RBS anuncia programação e reforça presença na 48ª Expointer

O Grupo RBS abre as portas da sua tradicional casa na Expointer em 29 de agosto, véspera da abertura da feira. Reafirmando a relevância do agronegócio para a economia gaúcha, a empresa prevê intensa cobertura editorial com debates, transmissões de programas e eventos institucionais, como o Troféu Guri (confira a programação completa abaixo).
A Casa RBS, localizada entre a pista central e a de equinos, será palco para a atuação dos veículos e de seus comunicadores durante os nove dias de feira. O público que passar pelo Parque de Exposições Assis Brasil entre 30 de agosto e 7 de setembro vai poder conferir de perto o espaço.
Por meio de um estúdio envidraçado, os visitantes também poderão acompanhar ao vivo programas das rádios Gaúcha, Atlântida, 92 e 102 e da plataforma Destemperados. Além de entradas ao vivo na programação, a RBS TV também vai promover interação com o público em uma ativação do Estrela da Casa, que vai contar com atrações musicais e distribuição de brindes.
A agenda da RBS na Expointer começa um dia antes da abertura com o tradicional almoço para autoridades, líderes e representantes do agronegócio, além da apresentação do Atualidade, da Gaúcha. No sábado (30), será realizada a transmissão do Jornal do Almoço com os âncoras Cristina Ranzolin e Marco Matos no local.
Já na terça-feira (2), a Casa RBS recebe mais uma edição do Troféu Guri, que homenageia personalidades que se destacam em suas áreas de atuação e ajudam a alavancar o Rio Grande do Sul para além de suas fronteiras. Com início às 18h, a premiação será transmitida pelo canal do YouTube de GZH. O evento é exclusivo para convidados.
Durante a feira, serão realizadas 13 edições do Campo em Debate, duas a mais do que na edição do ano passado, que propõem discussões sobre temas relevantes para o agronegócio em parceria com entidades e representantes do setor. Sob mediação dos jornalistas Gisele Loeblein, que assina a coluna Campo e Lavoura, Giane Guerra, Rodrigo Lopes e Rosane de Oliveira, os bate-papos serão realizados no espaço da RBS e em estandes de parceiros, todos com exibição no canal do YouTube de GZH.
Confira a programação completa da casa RBS na 48ª edição da Expointer:
29 de agosto, sexta feira:
- 8h - Atualidade, Rádio Gaúcha
30 de agosto, sábado:
- 8h - Supersábado, Rádio Gaúcha
- 11h45min - Jornal do Almoço, RBS TV
- 14h35 - Entrada ao vivo Baita Sábado, RBS TV
- 15h - Show de Bola, Rádio Gaúcha
- 15h - Foodtalks Destemperados Irga
31 de agosto, domingo
- 6h30 - Campo e Lavoura, RBS TV
- 8h - Galpão da Gaúcha, Rádio Gaúcha
- 11h - Gravação do Galpão Crioulo, RBS TV
1º de setembro, segunda-feira
- 8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, no estande da SDR
- 9h30min - Campo em Debate Irga
- 11h45min - Conversas Cruzadas Federarroz
- 13h - Sala de Redação, Rádio Gaúcha, no estande CMPC
- 14h - Campo em Debate BRDE
- 15h - Tá Vazando, Atlântida
- 16h30min - Campo em Debate Consevits
- 17h30min - Hoje nos Esportes, Rádio Gaúcha
- 20h - Confraria do Pedro Ernesto, Rádio Gaúcha, no estande CMPC
2 de setembro, terça-feira
- 8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, no estande Banrisul
- 9h30min - Campo em Debate Farsul
- 18h - Troféu Guri
3 de setembro, quarta-feira
- 8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, na Casa da Secom
- 10h - Timeline, Rádio Gaúcha
- 10h - Campo em Debate Fiat
- 13h - Sala de Redação no estande Stihl
- 14h - Campo em Debate Sulgás
- 16h30min - Campo em Debate Assembleia
- 20h - Confraria do Pedro Ernesto, Rádio Gaúcha, no estande Lactalis
4 de setembro, quinta-feira
- 8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, no estande Irga
- 10h - Campo em Debate BAT Brasil e Frente Parlamentar da Agricultura Familiar (FPAF)
- 11h - Bola nas Costas, Atlântida
- 12h - 102 Pop Rock
- 13h - Pretinho Básico, Atlântida
- 14h - Campo em Debate Ibriesbio
- 16h30 - Campo em Debate Fiat
5 de setembro, sexta-feira
- 8h - Atualidade, Rádio Gaúcha, Gaúcha Talks Sulgás
- 8h30 - Campo em Debate no estande Banrisul
- 10h - Conect 92
- 10h - Timeline, Rádio Gaúcha, no estande da FAMURS
- 13h30 - Campo em Debate Unilab
- 15h - Gaúcha+, Rádio Gaúcha
- 15h30 - Campo em Debate Tim
- 17h30 - Conversas Cruzadas, GZH
6 de setembro, sábado
- 7h - Bom Dia 92
- 8h - Supersábado, Rádio Gaúcha
- 10h30 - Foodtalks Destemperados Consevits
- 14h35 - Entrada ao vivo Baita Sábado, RBS TV
- 15h - Show de Bola, Rádio Gaúcha
- 15h50 - Nossa Terra, RBS TV
*A programação poderá sofrer alterações