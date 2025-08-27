Grupo RBS anuncia os homenageados do 26º Troféu Guri

O Troféu Guri é inspirado na canção Guri, de autoria de João Batista Machado e Júlio Machado da Silva Filho, eternizada na voz de César Passarinho. Camila Hermes / Agencia RBS

O Grupo RBS realiza a 26ª edição do Troféu Guri, uma das mais tradicionais premiações do Estado. Em 2025, serão homenageadas 11 personalidades que se destacam em suas áreas de atuação e ajudam a alavancar o Rio Grande do Sul para além de suas fronteiras. A cerimônia para convidados será realizada na terça-feira (2), a partir das 18h, na Casa RBS, localizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Os homenageados desta edição foram divulgados na manhã desta quarta-feira (27) no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Desde 1998, o Troféu Guri valoriza nomes relevantes para o desenvolvimento e a cultura do RS.

Neste ano, o Troféu Guri premia os empresários Aline Eggers, Eduardo Logemann, Fernando Lemos, Ivo José Zaffari, Robison Gonzatti, Wilma Resende Araujo Santos e Wilson Ferrarin, a pecuarista Antonia Scalzilli e Atos Quinhones, um dos últimos remanescentes da tradição de carreteiro no Estado. Na distinção “gaúcho por adoção”, o eleito foi o preparador físico e multicampeão Paulo Paixão.

O Troféu Guri também fará uma homenagem in memorian a Ruy Carlos Ostermann, que foi comentarista da Rádio Gaúcha e colunista de Zero Hora. O jornalista esportivo, que criou um estilo único de analisar o futebol, morreu em 27 de junho aos 90 anos.

— Para além de dar visibilidade a bons exemplos que inspiram e impactam positivamente a vida dos gaúchos por meio do jornalismo, do esporte e do entretenimento, o Grupo RBS também tem orgulho de destacar personalidades que levam adiante os valores e as façanhas do Rio Grande do Sul com o Troféu Guri, homenagem que já virou uma tradição de nosso Estado — destaca o CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho.

O Troféu Guri é inspirado na canção Guri, de autoria de João Batista Machado e Júlio Machado da Silva Filho, eternizada na voz de César Passarinho, que venceu o festival Califórnia da Canção Nativa em 1983.

Onde assistir

Conduzido pelos comunicadores Pedro Ernesto Denardin e Andressa Xavier e transmitido ao vivo no canal do YouTube de GZH, o Troféu Guri tem apresentação de Stihl, patrocínio de Banrisul e o apoio de TIM, IRGA, Borrússia, BRDE, Masal e UniRitter.