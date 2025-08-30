Expointer das crianças: o que fazer com os pequenos na feira

Dominicow faz sucesso entre o público mirim. Camila Hermes / Agência RBS

Nem só de trabalhadores e pesquisadores do agronegócio vive a Expointer. Em meio a ofertas de máquinas, implementos e outros insumos para desenvolver o campo, há espaços da feira que atraem olhares tão curiosos quanto o de um produtor diante de uma nova semente. As crianças que visitam o Parque de Exposições Assis Brasil vão encontrar aventuras e fazer descobertas para deixarem gravadas na memória.

Um dos programas é a oficina Jogos Rurais, iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) que convida o público a aprender modalidades esportivas típicas do meio rural, como arremesso de espiga de milho no balaio e laçada de vaca parada.

Para a responsável pelas atividades, Andrea Krug, ofertar esse tipo de experiência, além de valorizar a vida no campo, desperta sentimentos positivos nos jovens.

— As crianças e adolescentes adoram participar dos Jogos Rurais. É perceptível a alegria e a empolgação. E o relato dos pais fala sobre a motivação, elevação da autoestima e integração com outras crianças. Nossa expectativa para a oficina é enorme — destaca Andrea.

Outro espaço que costuma chamar a atenção das crianças é o pavilhão dedicado aos pequenos animais. Seguindo uma tendência que começou na edição do ano passado, o espaço vai ser, mais uma vez, a casa de centenas de coelhos e chinchilas, duas espécies que encantam os pequenos.

Para o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, houve um crescimento de 70% nas inscrições de coelhos para o pavilhão, que vai contar com 820 animais ao todo. Entre eles, as aves, que voltam à feira depois de ficarem de fora de edições passadas em razão de emergências zoossanitárias.

Atrações à parte, os pôneis estão disponíveis para uma voltinha pelo parque, um clássico da feira. Nesta edição, eles vão percorrer um novo itinerário, com mais segurança.

— Houve uma delimitação do percurso para garantir mais conforto e evitar problemas com outros animais. O parque de diversões também segue presente, para alegria de pais e filhos que vierem aproveitar os nove dias de exposição — aponta Charão.

Dicas para levar as crianças à Expointer

A feira é um universo de descobertas para todas as idades. Para garantir que a visita dos pequenos seja divertida e segura, atenção: