Expointer começa neste sábado; veja atrações e como participar

“Feira das feiras” no calendário do agronegócio gaúcho e latino, a Expointer reabre os portões neste sábado (30) cheia de novidades para a 48ª edição. Melhorias em infraestrutura aguardam o público com expectativa de renovar recordes, mesmo em um ano de incertezas e pé no freio quanto ao encaminhamento de negócios.
Mais de 800 mil visitantes são esperados até o último dia de feira. A programação segue até o próximo domingo (7), das 8h às 20h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
Mais do que resultado financeiro — que brigará com o endividamento rural dos agricultores após ciclos de enchente e estiagem —, o sucesso da Expointer em 2025 virá das reformas implementadas para a edição. O secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Edivilson Brum, menciona algumas delas:
— Há uma incógnita pelos negócios, mas tem os produtores que vêm de outros Estados, e são muitos. Além disso, temos várias ruas e alamedas novas e uma infraestrutura que melhorou bastante em relação ao ano passado. Fora a expectativa em relação aos visitantes pelas melhorias para chegar. Este ano temos trem, aeroporto e acesso pronto na BR-116 — destaca Brum, relembrando as dificuldades de logística decorrentes da cheia que ainda tinham rescaldo no ano passado.
Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do RS (Farsul), reforça as expectativas de uma feira de sucesso, “como já é de perfil da Expointer”. Mas também reserva cautela quanto a prospecção de negócios. Para o presidente, o aspecto comercial é uma incerteza, dada a dificuldade financeira dos produtores gaúchos, que segue sem solução, e do atual cenário do arroz, que enfrenta precificação em baixa.
— A feira em si vai ser maravilhosa, como sempre foi. Mas a grande dificuldade será do ponto comercial, porque o endividamento dos produtores permanece e deve predominar. Está muito na pele das pessoas. Sem falar do preço do arroz, que despencou. Evidentemente, isso deverá afetar as vendas, especialmente das máquinas — avalia o presidente da Farsul, que é copromotora da exposição.
Edição robusta
Propulsoras em comercialização, as máquinas agrícolas terão participação ainda mais expressiva este ano. Serão 137 expositoras, número 5% superior em relação ao ano passado. Em 2024, o setor girou R$ 7,39 bilhões em negócios encaminhados na feira.
Os números robustos estão também entre as “estrelas da festa”. Serão 6.696 animais de diversas raças no parque, ampliando em quase 40% a participação vista em 2024.
Além disso, as aves voltam à exposição após dois anos sem entrar na feira, como precaução aos registros da doença de Newcastle e da gripe aviária. A retomada delas representou aumento de 27% do número geral de animais comparado a 2024. Serão 381 galinhas e galos de 33 raças e 542 pássaros de quatro raças no Pavilhão de Pequenos Animais, um dos pontos que mais desperta a curiosidade das crianças.
Igualmente querido pelo público da Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar volta com marcas importantes. Serão 456 expositores no espaço dedicado às agroindústrias, o maior número já registrado entre as edições. Variedades de queijos, embutidos, laticínios e outras tantas iguarias da produção familiar serão destaque nas bancas dos produtores.
Atrações culturais
Repetindo o sucesso do ano passado, a Expointer voltará a ter shows regionais e nacionais na programação. Nomes como do sertanejo Daniel e do sambista Alexandre Pires subirão ao palco para animar a feira do agronegócio neste fim de semana.
O show de Daniel será neste sábado (30), às 21h, dentro do festival Sou do Sul. Mais cedo, às 19h30min, a Ópera Gaúcha fará um espetáculo para homenagear quem constrói o Estado com as mãos. Serão mais de 20 cantores, banda e danças tradicionalistas no palco da pista central do parque.
No domingo (31), será a vez de Alexandre Pires se apresentar, às 20h, com o projeto Pagonejo Bão.
As apresentações que integram o festival Sou do Sul serão realizadas em palco montado na pista da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). É possível participar de duas formas: no setor de acesso gratuito, liberado para qualquer visitante da Expointer, ou nas arquibancadas e pista vip, mediante pagamento de ingresso específico. Os valores variam de R$ 35 a R$ 390, mais taxas, e incluem serviço de open bar e/ou open food. As vendas são pela plataforma SafePass.
Ingressos
Os ingressos para a Expointer estão à venda neste site. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto ou pix.
Também é possível comprar as entradas nas bilheterias físicas do parque. Os ingressos custam R$ 20 e a meia-entrada, R$ 10. Já o estacionamento custa R$ 50 por veículo e a entrada pode ser adquirida de forma antecipada. O valor não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros.
As vagas de estacionamento compradas antecipadamente terão acesso pelo portão 14. São 6 mil vagas no parque.
Como chegar
A conclusão das obras na BR-116, rodovia de acesso ao parque Assis Brasil, e a operação a pleno do Trensurb devem facilitar o deslocamento dos visitantes à Expointer este ano.
Veja as opções de como chegar (também em mapa interativo acima):
De trem
- Para ir à feira de Trensurb, é preciso descer na estação Esteio, atravessar a passarela e acessar o parque pelo portão 2 de pedestres.
- Os trens funcionam das 5h às 23h, diariamente
- O serviço está operando as linhas da estação Mercado Público em Porto Alegre até a estação Novo Hamburgo (e vice-versa).
De carro: sentido Porto Alegre-Esteio:
Portões 1 ao 3
- Indo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o parque por baixo do segundo viaduto construído. Em seguida, faça o retorno, acessando a avenida Independência em frente ao parque e siga as orientações dos portões.
- Indo pela BR-448 (Rodovia do Parque), siga até o final da rodovia e faça o retorno sentido Porto Alegre para acessar a via lateral da BR-116. Acesse a avenida Independência em frente ao Parque e siga as orientações das placas.
Portões 4 ao 11
- Indo pela BR-116, siga pela pista lateral e acesse o parque por baixo do segundo viaduto construído. Acesse a entrada da avenida Celina Chaves Kroeff e sigas as orientações das placas por portões.
- Indo pela BR-448, siga até o final da rodovia e faça o retorno sentido Porto Alegre para acessar a via lateral a BR-116. Acesse a avenida Celina Chaves Kroeff e siga as orientações das placas para os portões.
Portões 13 ao 17
- Indo pela BR-448, acesse a avenida Cezar Antônio Bettanin no trevo do km 4 e siga as orientações das placas por portões.
- Indo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o parque por baixo do segundo viaduto construído. Faça o retorno para acessar a avenida Independência e acesse a avenida Cezar Antônio Bettanin.
De carro: sentido Vale do Sinos-Esteio
Para acesso aos portões 1 ao 3:
- Indo pela BR-116, acesse a via lateral saindo na avenida Independência em frente do parque. Siga as orientações de acesso aos portões.
Para acesso aos portões 4 ao 11:
- Pela BR-116, acesse a via lateral no sentido da avenida Celina Chaves Kroeff e sigas as orientações das placas para acesso aos portões.
Para acesso aos portões 13 ao 17:
- Indo pela BR-116, acesse a via lateral saindo em frente à avenida Independência para acessar a avenida Cezar Antônio Bettanin.
Portões de entrada
- Público pedestre: portões 2, 6 e 13
- Excursões pagantes: portão 6
- Excursões com gratuidade: portão 9 (estudantes e agricultores, de segunda a sexta)
- Veículos autoridades e imprensa: portão 4
- Veículos visitantes e pedestres: portão 14 e 15
- Veículos expositores de máquinas e implementos agrícolas: portão 16
- Veículos de expositores de animais e cadeirantes: portões 5
- Veículos expositores: portão 10
- Veículos expositores da agricultura familiar: portão 1
- Veículos expositores ABCCC: portão 17