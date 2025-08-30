Expointer abre os portões com parque cheio em Esteio

Foi dada a largada. Com sol e expectativa dos visitantes desde as primeiras horas, a Expointer 2025 abriu os portões da sua 48ª edição na manhã deste sábado (30), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Uma cerimônia simbólica próxima a um dos portões principais marcou a abertura, com a presença do secretário da Agricultura do RS, Edivilson Brum, e da subsecretária do parque, Betty Cirne Lima. Os visitantes já chegavam ao local antes mesmo da liberação dos portões, às 8h. A expectativa é de que o tempo seco e temperatura agradável atraiam bastante gente ao parque.

Leia Mais Expointer começa neste sábado; veja atrações e como participar

Do lado de fora, filas e congestionamento exigem paciência dos visitantes no acesso ao parque desde as primeiras horas da manhã. Mais de 800 mil pessoas são esperadas até o encerramento da feira, no dia 7.

Uma série de programações e atrações culturais marca o dia de abertura. Além das tradicionais máquinas agrícolas e dos animais em exposição, a agenda de sábado inclui apresentação da Ópera Gaúcha, às 19h30min, na pista central do parque, e show do cantor Daniel, às 21h, na pista do Cavalo Crioulo.

Ingressos

Os ingressos para a Expointer estão à venda no site. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto ou Pix.

Também é possível comprar as entradas nas bilheterias físicas do parque. Os ingressos custam R$ 20 e a meia-entrada, R$ 10. Já o estacionamento custa R$ 50 por veículo e o tíquete pode ser adquirido de forma antecipada. O valor não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros.

As vagas de estacionamento compradas antecipadamente terão acesso pelo portão 14. São 6 mil vagas no parque.