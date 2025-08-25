Expointer

Atrações de peso
Notícia

Expointer 2025 terá shows de Daniel e Alexandre Pires; veja datas e detalhes das apresentações

Espetáculos nacionais terão setor com acesso gratuito para os visitantes da feira, além de áreas com ingressos vendidos separadamente

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS