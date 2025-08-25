Expointer 2025 terá shows de Daniel e Alexandre Pires; veja datas e detalhes das apresentações

Expointer 2025 terá shows de Daniel e Alexandre Pires. Vandinho Tellis / Fábio Rocha / Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a Expointer terá shows nacionais em sua programação. O sertanejo Daniel e o sambista Alexandre Pires se apresentarão na feira de agronegócio, que ocorre entre 30 de agosto e 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O show de Daniel será no sábado (30), às 21h. Já Alexandre Pires se apresentará no domingo (31), às 20h, com o projeto Pagonejo Bão.

Os shows integram o festival Sou do Sul, que no ano passado levou ao evento as duplas Maiara & Maraisa e Fernando & Sorocaba, além de Luísa Sonza. O festival também promoveu o encontro de grandes nomes da música regionalista gaúcha, o que deve se repetir em 2025.

A cada noite, antes das apresentações de Daniel e Alexandre Pires, o público vai conferir um espetáculo de quase duas horas de duração, com mais de 20 artistas nativistas. Estarão no palco nomes como Luiza Barbosa, Elton Saldanha, Guri de Uruguaiana, Shana Muller, Renato Borguetti e Gaúcho da Fronteira.

As apresentações serão realizados em palco montado na pista da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), onde são disputadas as provas do Freio de Ouro. O público poderá acessar o local uma hora antes do início dos eventos.

Os shows terão um setor com acesso gratuito para os visitantes da Expointer. Ou seja, o visitante pagará somente o valor da entrada no Parque de Exposições Assis Brasil, que é de R$ 20.

Já o acesso às áreas especiais do evento, como as arquibancadas, a pista vip e os setores que oferecem open bar e/ou open food, será mediante a compra de ingressos específicos, vendidos na plataforma SafePass. Os valores variam de R$ 35 a R$ 390, mais taxas.

Mais shows

Além das apresentações do festival Sou do Sul, a 48ª Expointer terá diversas outras atrações artísticas ligadas à cultura gaúcha. Os shows serão realizados no palco montado junto às três esferas, com acesso gratuito aos visitantes.

Nomes como João Luiz Correa, César Oliveira e Rogério Melo, Cristiano Quevedo, Luiz Marenco e Pedro Ernesto Denardin estão entre a programação.

Outro destaque é a Ópera Gaúcha, já tradicional no evento, que neste ano apresentará o espetáculo O Legado de um Povo. A apresentação será no sábado (30), às 19h30, na pista central do parque.

A programação completa, com datas e horários de todas as atrações, pode ser conferida no site da Expointer.