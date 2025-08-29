Conheça as estratégias e os cuidados que moldam os animais campeões da Expointer

A Cabanha Espinilho, de Bagé, conquistou diversos títulos na feira na última década. Joaquim Soares Neto / Arquivo Pessoal

Dedicação, nutrição, sanidade e genética. Para Joaquim Soares Neto, 33 anos, criador de ovelhas da raça corriedale, esses quatro itens, associados a uma boa equipe de trabalho, são o segredo para a criação de um animal campeão.

Foi com esse propósito que ele se empenhou ao longo do último ano no preparo dos animais da Cabanha Espinilho, de Bagé, na Região da Campanha, para participarem da 48ª Expointer. A feira ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

— Nós pensamos desde o acasalamento da ovelha com o carneiro até o nascimento. É um cuidado diário que se tem com todas as fases, sempre selecionando até alcançar o melhor resultado — explica o produtor.

Soares é a terceira geração à frente da Espinilho, fundada há 73 anos. Na última década, a cabanha vem colecionando títulos na Expointer com seus ovinos naturalmente coloridos.

A conquista mais importante veio no ano passado, com o exemplar J.S.F. do Espinilho 753, que foi coroado Grande Campeão entre os machos Puro de Origem (PO), enquanto a fêmea Tatuagem 758 conquistou o título de Reservada Grande Campeã.

Para 2025, a Espinilho vai concorrer com cinco machos e três fêmeas da raça corriedale, todos na categoria borrego maior.

— O destaque que temos este ano é um borrego que é filho da Grande Campeã de Esteio de 2022. É a sua primeira produção. Cuidamos desse borrego, que nós chamamos de Gordo, desde que nasceu, com um olhar diferente. Estamos muito contentes com seu desenvolvimento. É um animal muito importante para nós — comenta Soares.

Cuidado e empenho

A preparação dos animais que competem na Expointer é um processo longo, que começa logo após o encerramento da edição anterior, já com foco no ano seguinte.

Esse preparo envolve uma alimentação diferenciada e uma série de cuidados específicos. Nos meses que antecedem a feira, esse manejo é intensificado, principalmente para adaptar os animais à dieta que receberão durante o período de exposição que, em geral, difere daquela a que estão acostumados no campo.

O comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, comenta que os expositores introduzem rações, silagem e alimentos concentrados para substituir o pasto, por exemplo, algo que nem sempre pode ser reproduzido no parque.

Além de manter a saúde, esse cuidado busca também aprimorar a estética dos animais, já que eles precisam apresentar boa aparência durante o evento e nas provas.

Charão explica que o preparo dos animais busca garantir que eles expressem ao máximo suas qualidades. Esse trabalho é sustentado por três pilares: genética, nutrição e fenótipo (aparência externa).

A genética assegura o potencial do animal, mas é a nutrição adequada que permite que ele expresse essas características de forma visível e competitiva. Desse modo, no momento do julgamento, o animal consegue apresentar-se da melhor forma possível e, assim, aumenta as chances na disputa pelo título de grande campeão.

Animais de todas as espécies passam por inspeção sanitária para conferir se estão de acordo com as exigências específicas de cada categoria. Nessa etapa, logo que esses animais chegam ao parque, são verificadas as vacinas e realizados os testes necessários — o que reforça a importância do preparo prévio.

Perspectiva de crescimento

O executivo da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), Felipe Azambuja, comenta que a entidade exerce papel fundamental nos preparativos para a feira, realizando inspeções técnicas e credenciando os animais para participação nas exposições.

O objetivo é garantir que eles atendam ao padrão racial. Além disso, a associação organiza programações e promove diversos eventos ao longo do ano.

Azambuja ressalta que a ABHB tem a maior representatividade de bovinos na Expointer pelo terceiro ano consecutivo, com crescimento expressivo nas raças braford (30%) e hereford (12%).

Ele reitera que a associação conta com 407 animais inscritos (entre animais de argola e rústicos), além de novilhos que participam das provas do cavalo crioulo.

— Isso nos deixa muito otimistas, pois significa que a raça está aquecida, que a procura pela genética hereford e braford está aquecida e, por esse motivo, entendemos que vamos ter uma boa Expointer, com uma agenda comercial interessante — sublinha.

Foco na genética

Cabanha Dom Amado, de Hulha Negra, participa da feira pelo 10º ano consecutivo. Juliano Kalil Gonçalves / Arquivo Pessoal

Para Juliano Kalil Gonçalves, 49, criador de ovinos da raça texel, se há um segredo para a criação de um animal campeão, ele está ligado à genética. Por isso, esse é o foco na Cabanha Dom Amado, de Hulha Negra.

— É um trabalho de anos para acertar os cruzamentos das linhagens dentro da própria raça, o que vai fazer com que nasçam animais diferenciados. Depois, o cuidado especial em alimentação pode fazer esse indivíduo chegar a um campeonato — diz.

Gonçalves destaca que o cuidado com os animais vem desde a seleção dos indivíduos considerados os melhores do plantel, para que então seja fornecida uma alimentação diferenciada que permita que esses animais cheguem à Expointer com uma excelente apresentação. Ele elenca, ainda, outros fatores que são observados.

— É preciso amansar os animais para que andem bem guiados pelo buçal, e cuidar da sanidade (exames, vacinas, vermífugos), do casqueamento e da esquila. Na raça texel, só é permitido chegar com 1cm de lã, para demonstrar o que realmente interessa, que é a carcaça.

A Cabanha Dom Amado participa da Expointer desde 2015. Neste ano, a equipe de Hulha Negra desembarcou em Esteio com 20 animais, dos quais, 18 são estreantes.

Outros dois já participaram e conquistaram títulos no ano passado: a fêmea Amado 1953, Grande Campeã, e o macho Amado 1958, Campeão Borrego Júnior.

Do embrião às pistas

Na Granja Ferraboli, de Anta Gorda, o preparo do gado holandês começa antes mesmo do nascimento.

O produtor rural Diogo Ferraboli, 31, explica que a cada três meses é realizada uma coleta de embriões das melhores vacas para serem implantados em outros animais da propriedade. Essa seleção genética é feita para garantir o cruzamento entre boas vacas e touros de destaque.

O manejo neonatal das bezerras envolve controle rigoroso da ingestão de colostro. As bezerras ainda têm alimentação diferenciada para ganharem peso, desenvolvimento e expressão do potencial genético. Cuidados fundamentais para que se tornem competitivos.

Seleção dos animais

Ferraboli conta que a escolha dos animais para a feira depende do momento produtivo de cada um, já que seu desempenho varia conforme o ciclo reprodutivo e lactacional. E 60 dias antes da Expointer, os animais são separados e submetidos a uma rotina especial.

Amor pelo que se faz

Vaca Pitoca, da Granja Ferraboli, quebrou recorde estadual produzindo 110,41 quilos de leite em 24h na feira de 2024. Diego Ferraboli / Arquivo Pessoal

Para Ferraboli, o segredo do sucesso está no amor pelo que se faz e no envolvimento da família, que trabalha unida no manejo e preparação dos animais.

Essa combinação de paixão, união familiar, equipe comprometida e dedicação é o que lhes permitiu alcançar premiações importantes ao longo do tempo.

Para manter a sustentabilidade da propriedade, além da venda de leite, a família Ferraboli investe na comercialização de genética (embriões, sêmen sexado e novilhas). A Expointer deste ano será a sexta edição em que a granja participará.

No ano passado, a vaca Pitoca se tornou recordista estadual adulta em produção de leite (110 kg). Ela já foi bicampeã da Expointer, conquistando títulos em 2023 e 2024.

— Nós respeitamos muito o animal. Se ele sai de casa bem, ele tem que voltar melhor ainda. Nós só nos colocamos no concurso leiteiro se vemos que vale a pena. Caso contrário, nos inscrevemos só na parte morfológica — pontua Ferraboli.

Comprometimento

Cabanha São Fernando participou de todas as edições da Expointer, com animais das raças hereford e braford. Fernando Preis Cavalcanti / Arquivo Pessoal

Localizada entre os municípios de Quaraí e Alegrete, a Cabanha São Fernando tem tradição centenária e participou de todas as edições da Expointer.

Fundada em 1920, a propriedade tem foco na criação de animais das raças hereford e braford. Fernando Preis Cavalcanti, 43, é o responsável por dar continuidade ao legado construído pelo bisavô e repassado a ele pelo pai.

Para o produtor, além da qualidade genética, é indispensável que se tenha uma equipe dedicada e comprometida com o cuidado dos animais.

— Sem pessoas que amam o que fazem seria impossível. O animal poderia ter a melhor genética, a melhor ração, que de nada adiantaria, pois é no dia a dia da cabanha que se constrói um campeão. Nosso segredo, com certeza, é a nossa equipe — frisa Cavalcanti.

A Cabanha São Fernando conquistou seis vezes, na última década, os prêmios de Grande Campeão Hereford e Polled Hereford (como é chamado o Hereford Mocho, sem aspas), tanto entre machos quanto fêmeas.

Neste ano, vai competir com seis animais das raças hereford e polled hereford e um da raça braford. Segundo Cavalcanti, participará também um touro polled hereford chamado Bravo, uma parceria com a Cabanha Moreira, de Vacaria.

O animal foi campeão nacional este ano e já está contratado por uma central de inseminação.