Com prótese na perna, boi resgatado da enchente de 2023 é destaque na Expointer

Valente venceu a enchente de 2023. UCS / Divulgação

O desfile dos campeões da Expointer de 2025 ocorre no dia 6 de setembro, mas já tem entre os destaques confirmados um boi de 450 quilos que promete ser uma das estrelas do evento.

Sem participar de competições nem ser premiado como campeão da raça, Valente venceu a enchente de 2023, quase foi sacrificado e se recuperou de uma fratura na perna.

Sensibilizado com a história do animal que pertencia a um produtor da cidade de Muçum, no Vale do Taquari, o vice-governador, que é médico veterinário, Gabriel Souza, viabilizou a exibição de Valente, que vai levar uma fita azul e dourada sobre o dorso.

Leia Mais Expointer das crianças: o que fazer com os pequenos na feira

Trajetória de Valente

Com a cheia do Rio Taquari, Valente ficou desaparecido por vários dias. No momento do resgate, o animal sofreu uma queda e fraturou uma das pernas.

— A gente foi pegar, e ele caiu — lembra a produtora rural Ana Maria Pedretti Baldo, que na época via somente o abate como solução.

Valente foi salvo pelo Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), que realizava trabalho voluntário na região e adquiriu o boi por R$ 2,5 mil.

A ajuda para o tratamento veio do professor e coordenador do curso de medicina veterinária da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Leandro Ribas, que conheceu a história de Valente por uma publicação nas redes sociais.

— Falei para o pessoal do GRAD: "consigo ir com a equipe a Muçum e realizar uma radiografia no animal para ver o que podemos fazer" — conta.

Com o diagnóstico de que a fratura não teria reparação, foi então sugerida uma amputação. Antes da colocação da prótese definitiva, bancada pela ONG e confeccionada por uma empresa parceira de Caxias do Sul, Valente recebeu uma prótese provisória de cano de PVC para adaptação.

— Houve momentos em que ele rejeitava a prótese, e a gente recolocava o cano de PVC — lembra.

Mas, apesar da resistência inicial, ele se adaptou e já recebeu a prótese definitiva.

Leia Mais Expointer começa neste sábado; veja atrações e como participar

Inspiração

Para Ederson Barreto, integrante da ONG que salvou Valente, o trabalho da equipe da universidade e a bravura do boi deixaram uma lição de resiliência e superação.