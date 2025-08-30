Expointer

Superação
Notícia

Com prótese na perna, boi resgatado da enchente de 2023 é destaque na Expointer

"Valente", como foi batizado, era de um produtor rural de Muçum. Após a cheia, seria sacrificado, mas foi comprado por uma ONG

Giovani Grizotti

