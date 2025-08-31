Com “pior licor do mundo” e iogurte de rosas, pavilhão familiar atrai multidão na Expointer

Anderson Marostica, da empresa L’Onore, vende na Agricultura Familiar o “Pior Licor do Mundo”. Jefferson Botega / Agencia RBS

Na banca 231 do Pavilhão da Agricultura Familiar, na Expointer, em Esteio, os atendentes alertam cada visitante disposto a experimentar o licor de tom âmbar escuro:

— Não tome direto. Faça um bochecho primeiro, depois engula.

Assim que o líquido desce pela garganta, as reações variam: alguns arregalam os olhos, outros abanam a boca com a mão. O motivo está na composição da bebida oferecida pela primeira vez pela destilaria L'Onore, sob uma placa provocativa: “Venha provar o pior licor do mundo”.

A fórmula leva doses milimetricamente calculadas de grapa, urtiga, pimenta, jambu e bugre — também conhecido como aroeira-brava.

— Se tomar direto, é capaz de adormecer a garganta. Alivia até dor de dente e ativa as papilas gustativas. Faz a língua estalar — garante o produtor rural Anderson Marostica, que lança a bebida nesta edição da feira.

E faz mesmo. Impulsionada pelo jambu, de origem amazônica, uma pequena dose provoca intensa sensação de formigamento e dormência na boca. Apesar do epíteto de “pior licor do mundo” — mais uma estratégia de marketing do que uma descrição literal —, o sabor é suave e pouco alcoólico.

O técnico metalúrgico Tiago Pereira da Silva, 41 anos, ficou curioso ao ver a placa autodepreciativa. Pediu um gole, seguiu as instruções e, após chacoalhar o licor entre as bochechas por cinco segundos, engoliu de uma vez:

— É muito diferente. Parece que meu lábio está tremendo — espantou-se.

Tiago Pereira da Silva, 41 anos, prova o "pior licor do mundo". Jefferson Botega / Agencia RBS

Segundo Marostica, a invenção remete a uma antiga tradição familiar. A família trocou o norte da Itália por Nova Pádua há quatro gerações.

— Naquele tempo, na colônia, não havia farmácia. Uma vez, tirei um dente, a gengiva inflamou, e meu avô me deu uma bebida para anestesiar — recorda.

Quando o avô morreu, no início deste ano, a família encontrou uma garrafa misteriosa entre os pertences. Marostica provou e reconheceu o sabor da infância. Mandou uma amostra para análise em um laboratório em São Paulo, anotou as proporções de grapa, pimenta, urtiga e aroeira, incluiu o jambu para “prolongar o efeito anestésico” e lançou na Expointer as garrafas de 750 ml, vendidas a R$ 130, com o nome de Sensations.

— É resultado de uma tradição microrregional dos primeiros colonos italianos que foram para lá — afirma.

Estacionamento lotado na Expointer. Jefferson Botega / Agencia RBS

Neste domingo (31), milhares de visitantes lotaram o parque, causando congestionamentos nos acessos e enchendo o pavilhão familiar em busca de produtos tradicionais e novidades como o licor de urtiga.



Esta edição da feira reúne um número recorde de 456 expositores familiares de todas as regiões do Estado.

Público lotou os pavilhões da Expointer. Jefferson Botega / Agencia RBS

Para quem prefere experiências menos radicais, há outras atrações recém-lançadas, como licor de quindim, mel composto com nozes e um inusitado iogurte de rosas.

— Procuramos por todo o mundo para saber se alguém fazia iogurte de rosas. O mais próximo que encontramos foi na Índia. Mas eles usam essência, e nós usamos geleia de rosas. Não é a mesma coisa — explica Thiago Benetti, sócio do Laticínio Benolle.

Thiago Benetti (D) mostra o iogurte de rosas ao lado da filha, Maria Angélica (E). Jefferson Botega / Agencia RBS

A receita combina leite, fermento lácteo importado da Itália e geleia de rosas produzida por uma amiga da família.

— Todos esses anos buscamos lançar algo novo na Expointer. Experimentamos, gostamos e resolvemos fazer o iogurte — conta Benetti, ao lado da filha Maria Angélica, na banca 201.

Cada pote de 180 gramas é vendido por R$ 12. Para a próxima edição da feira, Benetti antecipa:

— Deveremos ter novidades nas áreas de queijo e manteiga.

Veja mais fotos do dia da Expointer