Casa RBS na Expointer abre as portas com almoço para autoridades, líderes e empresários do agro

Evento reuniu convidados para a abertura da Casa RBS. Nani ArtClub. / Divulgação

Como já é tradição, o Grupo RBS dá início à sua programação na Expointer um dia antes de a feira começar oficialmente. A abertura da Casa RBS foi marcada por um almoço que reuniu líderes do agronegócio, autoridades e empresários nesta sexta-feira (29). Além de apresentar as principais ações editoriais e institucionais ao longo dos nove dias de feira, o encontro anunciou novidades conectadas com quem faz o agronegócio acontecer.

Presidentes de entidades representativas como Farsul, Simers, Ocergs, Fetag, Senar, Fecoagro, Febrac e Federarroz prestigiaram o evento. A lista de autoridades contou com nomes como do governador do RS, Eduardo Leite, do presidente do Tribunal de Justiça do RS, Alberto Delgado Neto, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e do prefeito de Esteio, Felipe Costella. O grupo pôde assistir, em primeira mão, à edição de estreia do Bem+ Agro, projeto multimídia que valoriza cases de sucesso no agro e integra a plataforma RBS+ Agro, frente de conteúdo e experiência com foco na conexão com comunidades e temas de interesse para o público do Rio Grande do Sul. Dentro desse mesmo conceito, foi anunciada a chegada de outra novidade bem gaúcha: a plataforma RBS+ Churras.

As ações reforçam o compromisso da empresa com um dos setores que mais movimenta a economia do Rio Grande do Sul, como reforçou o CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho:

— O agro é um propulsor do desenvolvimento e, na RBS, acreditamos no desenvolvimento econômico como caminho para uma sociedade melhor, que avança e se torna mais pacífica, mais feliz, com qualidade de vida. Continuaremos fazendo isso aumentando os nossos espaços de discussão, não somente aqui na feira, mas durante o ano inteiro e a partir de novos produtos como os que anunciamos aqui.

O publisher e presidente do Conselho de Gestão, Nelson Sirotsky, também destacou a relevância do agronegócio gaúcho para a RBS e para todo Brasil:

— Hoje reiteramos nossa intenção de estarmos cada vez mais próximos para que possamos cumprir nosso compromisso com o Rio Grande do Sul. Nossa presença na Expointer tangibiliza essa crença.

Na ocasião, também se dirigiram ao público o prefeito de Esteio, cidade anfitriã da Expointer, Felipe Costella, e o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS, Edivilson Brum.

A Casa RBS, localizada entre a pista central e a de equinos, permanece de portas abertas ao longo da Expointer. Neste sábado (30), o público está convidado a assistir a transmissão do Jornal do Almoço direto do espaço.