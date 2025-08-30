Antes da abertura dos portões, acesso à Expointer já registra congestionamento

Guilherme Milman / Agência RBS

O primeiro dia de Expointer deve ser marcado pelo trânsito intenso. Antes mesmo da abertura dos portões, os acessos ao Parque de Exposições Assis Brasil já registravam filas de carros.

Por volta das 7h50min a chegada pelas avenidas Celina Kroeff e Cesar Antônio Betanin já estava congestionada. A BR-116 apresentava pequeno trecho de lentidão próximo ao acesso ao parque no sentido Capital-Interior. A pista lateral da 116, chamada de Avenida Independência, também registra movimento intenso, mas ainda sem grandes congestionamentos.

Havia uma expectativa de que, com os novos viadutos inaugurados em maio, o fluxo na BR-116 não fosse impactado pelo movimento da feira. O congestionamento deve afetar principalmente quem deseja entrar no parque. Mas há possibilidade de retenção para os demais motoristas que utilizam a rodovia em horários de maior movimento.

Por volta das 10h30min, as vagas do estacionamento de visitantes se esgotaram. Segundo a organização, apenas quem fez a compra antecipada consegue entrar pelo portão 14. Uma longa fila se formou nos dois sentidos com motoristas que aguardam a liberação de novas vagas.

Para este sábado, a compra antecipada pelo site não está mais disponível. Ainda é possível comprar para os demais dias.

A orientação é que os visitantes não compareçam à feira de carro, optando pelo trem.

A prefeitura de Esteio afirmou que avalia fazer alterações no trânsito conforme o aumento do fluxo. Uma possibilidade é o bloqueio da rotatória da Avenida César Antônio Betanin para quem deseja fazer o retorno, liberando apenas o acesso direto ao estacionamento. Também é avaliado bloquear o acesso pelo novo viaduto da Rua Padre Felipe, destinado a quem vem de Esteio.