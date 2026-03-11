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Notícia

Tecnologia de ponta para máquinas menores vira aposta de negócio para indústria e produtores

Na Expodireto, em Não-Me-Toque, as novidades tecnológicas adaptadas à realidade dos agricultores tomam a frente nos estandes das grandes montadoras

Bruna Oliveira

De Não-Me-Toque

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