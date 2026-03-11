Tecnologia de ponta para máquinas menores vira aposta de negócio para indústria e produtores

Se as máquinas agrícolas de grande porte já pareceram inacessíveis aos pequenos e médios produtores — que são maioria no Rio Grande do Sul —, o desejo de ter alta tecnologia nas propriedades não é mais um sonho tão distante. A cada ano, crescem as opções voltadas a esse público oferecidas pela indústria, em uma aposta de mercado que combina, também, o contexto econômico dos produtores.

Na Expodireto, feira referência em inovação agrícola instalada em Não-Me-Toque, no norte do RS, as novidades tecnológicas focadas nesse segmento estão por toda parte. São máquinas menores, mas com a tecnologia das grandes, sem ficar para trás no quesito inovação.

Os modelos funcionam como estratégia das montadoras para tornar a tecnologia mais acessível aos produtores, independentemente do tamanho da produção.

Leia Mais De biogenética a IA: tecnologia é aliada para o agro lidar com eventos extremos

No estande da Massey Ferguson, uma das grandes fabricantes presentes na feira, o foco aos pequenos e médios está nos lançamentos. Lucas Zanetti, gerente de marketing e produto da marca, diz que os modelos apresentados contemplam duas situações de produtores.

Primeiro, o produtor que não pode investir, mas que quer melhorar o seu maquinário. Para isso, tem as opções de melhora de desempenho, como as soluções de piloto automático e telemetria que podem ser acopladas em qualquer máquina. E, segundo, o produtor que precisa melhorar a sua frota. Nesse sentido, temos as máquinas menores, mas com grande tecnologia embarcada. LUCAS ZANETTI Gerente de marketing e produto da Massey Ferguson

São modelos que buscam ser máquinas simples e eficientes, voltados ao produtor que está renovando frota, mas que ainda prioriza o preço. Consequentemente, são máquinas mais baratas, a depender do modelo escolhido, e que vão ao encontro das necessidades financeiras locais.

Na Massey Ferguson, uma das grandes fabricantes presentes na feira, o foco aos pequenos e médios está nos lançamentos. Duda Fortes / Agencia RBS

Na vizinha John Deere, outra gigante do ramo presente na Expodireto, o desempenho eficiente das máquinas menos robustas também é um dos atrativos. Em alguns modelos de plantadeiras, por exemplo, a tecnologia garante desempenho operacional 15% superior, com melhora na gestão do uso de fertilizantes e de sementes.

São ajustes que, na ponta do lápis, revertem-se em economia nos custos de produção na fazenda. O cálculo de longo prazo acaba justificando os investimentos por parte dos agricultores, segundo as fabricantes.

Para o gerente comercial da marca na região Sul no país, Marcos Cassol, os lançamentos focados no pequeno e no médio produtor são um posicionamento importante de mercado. Lançamentos que antes eram reservados para outras feiras nacionais, como a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), agora são priorizados para estar mais próximos deste perfil de produtor, como é o caso da Expodireto, justamente por entender a relevância deles no setor.

Em alguns modelos de plantadeiras da John Deere, tecnologia garante desempenho operacional 15% superior. Duda Fortes / Agencia RBS

Expectativas ajustadas

No início da feira, o cenário que se desenhava era de desafios aos negócios. O endividamento em alta dos agricultores, somado a outra estiagem em campo, estão entre os motivos de cautela para as expectativas de vendas do setor de máquinas.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulgados antes da feira ajudaram a puxar o freio nas estimativas. A indústria projeta retração de 5% no setor de máquinas ao longo deste ano.

Nos estantes da Expodireto, contudo, o apetite dos agricultores tem aparecido. Pelo menos no que se refere à intenção de conhecer as novidades para então prospectar uma renovação do maquinário.

Felipe Dykstra, gerente comercial da região Sul na New Holland, percebe que o contexto dos produtores gaúchos tem se refletido no movimento da feira — na sua avaliação, um pouco menor do que nos outros anos. O gerente diz que o movimento deve se concretizar no volume de negócios efetivados de fato.

Ainda assim, Dykstra vê as feiras como oportunidade de mostrar não só o que o mercado oferece, mas também as condições para tornar os negócios possíveis. Entre os atrativos nesta frente, a fabricante oferece planos com dois anos de garantia de manutenção:

É um custo a menos para o produtor que pode gerar economia de até R$ 35 mil a depender do modelo da colheitadeira, por exemplo. FELIPE DYKSTRA Gerente comercial da região Sul na New Holland

New Holland busca oferecer ao produtor condições para tornar os negócios possíveis. Duda Fortes / Agencia RBS

O gerente comercial da John Deere, Marcos Cassol, reforça a intenção da indústria de apostar no produtor gaúcho, mesmo com as dificuldades financeiras em jogo. Segundo o gerente, há uma percepção de que o cenário está começando a mudar. A safra de verão este ano já deve ser melhor do que a do ano passado, segundo estimativas atualizadas da Emater.

Vemos que está mudando um pouco ânimo. O Rio Grande do Sul vem de cinco anos muito ruins. O setor está mostrando uma mudança, mas leva um tempo para que o produtor volte a ter aquele "período de bonança" que já teve no passado. MARCOS CASSOL Gerente comercial da John Deere

Kellen Bormann, diretora de vendas da Massey Ferguson, reforça que a estratégia de vendas passa por entender a realidade dos agricultores e de oferecer as melhores alternativas.