South Summit Brazil e Expodireto firmam termo de cooperação em Não-Me-Toque

Objetivo é explorar oportunidades de cooperação estratégica no contexto da tecnologia e da inovação para o agronegócio. Duda Fortes / Agencia RBS

Aproximando ainda mais os universos da tecnologia e do agronegócio, o South Summit Brazil e a Expodireto firmam nesta terça-feira (10), em Não-Me-Toque, um termo de cooperação entre os dois eventos, ambos referências em inovação no Brasil e na América Latina.

O objetivo da parceria é estreitar relações entre os atores e explorar oportunidades de cooperação estratégica no contexto da tecnologia e da inovação para o agronegócio.

Presente na feira em Não-Me-Toque para a assinatura, o country manager do South Summit Brazil, Wagner Lopes, destacou a importância da parceria:

— São dois eventos de negócio, dois eventos grandes, dois eventos internacionais, então entendemos que há muita oportunidade de colaboração. Esse termo é o pontapé para um trabalho de médio prazo, ou seja, para os próximos anos, em que queremos aproximar os dois eventos, trazer mais o agro para o South Summit, levar mais a inovação para a Expodireto e explorar oportunidades em conjunto.

Atento à relevância do setor para a economia, o South Summit terá o agro como um dos temas principais da sua quinta edição. A programação incluirá agenda exclusiva para as Agtechs, como são chamadas as startups de tecnologias voltadas ao setor. Também contará com a presença de executivos e empresas referências no agro.

O South Summit ocorre de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Presente pelo quinto ano consecutivo, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Já na Expodireto, a inovação tem aparecido com mais força a cada edição. Em 2026, temas como inteligência artificial, agricultura de precisão, aplicativos e ferramentas de otimização para inúmeras frentes são destaque na Arena Agrodigital.

A feira exibe tecnologias para o campo até sexta-feira (13), no norte do Estado. O espaço promove debates e reúne mais de 30 empresas com foco na tecnologia para o setor.

Marcelo Ivan Schwalbert, superintendente administrativo financeiro da Cotrijal, cooperativa que realiza a feira, e coordenador da Arena Agrodigital, comenta as vantagens da parceria para ambos os atores: