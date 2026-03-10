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South Summit Brazil e Expodireto firmam termo de cooperação em Não-Me-Toque

Parceria entre os dois eventos, que estão entre os maiores realizados no Rio Grande do Sul, busca explorar oportunidades estratégicas em conjunto

Bruna Oliveira

De Não-Me-Toque

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