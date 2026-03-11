Expodireto

Reconhecimento
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Presidente da Cotrijal é homenageado com Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho

Nei César Manica recebeu o reconhecimento em cerimônia na Casa RBS na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque

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