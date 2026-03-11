Presidente da Cotrijal é homenageado com Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, recebeu a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho em cerimônia realizada nesta quarta-feira (11) na Casa RBS da 26ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. O reconhecimento é concedido a personalidades que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.
Manica se emocionou ao receber a medalha e destacou a importância da imprensa para o setor.
— Nada se constrói sozinho. São pilares. E a imprensa tem um papel fundamental, vocês nos ajudam muito e melhoram os processos. Essa sinergia faz com que mostremos ao Brasil a força do povo gaúcho, do produtor rural. Nossas roupas, nossas comidas, tudo vem do setor primário — disse ele.
Na abertura da cerimônia, Patrícia Fraga, CEO da RBS, frisou que a Expodireto Cotrijal tem um compromisso em comum com a empresa: o de crescimento da região Norte.
Ao fazer a entrega da medalha, o publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, afirmou estar feliz com a homenagem, que representa o orgulho do Estado pelo trabalho de Manica.
Nascido em Tapera e com raízes no meio rural, Manica construiu sua trajetória na Cotrijal. Na presidência desde 1995, um dos marcos de sua gestão é a criação da Expodireto Cotrijal, que se tornou uma das principais feiras do agronegócio no Brasil e no exterior. O Grupo RBS participa do evento desde a primeira edição, há 26 anos.