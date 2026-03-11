Presidente da Cotrijal é homenageado com Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho

Da esquerda para direita: Leonardo Persigo, diretor-executivo de Mercado da RBS; Mauro Vanin, gerente-executivo regional da RBS; Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS; Nei César Manica, presidente da Cotrijal; Ana Elisa Manica, esposa de Manica; Patrícia Fraga, CEO da RBS; Mariana Manica, filha de Manica; Marcelo Manica, filho de Manica; e Mariana Silveira, diretora-geral de Gestão, Finanças e Pessoas da RBS. Luís Iacherski / Especial

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, recebeu a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho em cerimônia realizada nesta quarta-feira (11) na Casa RBS da 26ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. O reconhecimento é concedido a personalidades que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.

Manica se emocionou ao receber a medalha e destacou a importância da imprensa para o setor.

— Nada se constrói sozinho. São pilares. E a imprensa tem um papel fundamental, vocês nos ajudam muito e melhoram os processos. Essa sinergia faz com que mostremos ao Brasil a força do povo gaúcho, do produtor rural. Nossas roupas, nossas comidas, tudo vem do setor primário — disse ele.

Na abertura da cerimônia, Patrícia Fraga, CEO da RBS, frisou que a Expodireto Cotrijal tem um compromisso em comum com a empresa: o de crescimento da região Norte.

Ao fazer a entrega da medalha, o publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, afirmou estar feliz com a homenagem, que representa o orgulho do Estado pelo trabalho de Manica.