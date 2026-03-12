Para 86% dos agricultores gaúchos, mudanças climáticas terão algum impacto na produção, diz pesquisa

Consulta feita pela ABMRA atualizou o perfil do produtor rural gaúcho, que é mais jovem e escolarizado que a média nacional. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA) atualizou o perfil do produtor rural no Rio Grande do Sul. Em linha com os novos tempos, os dados mostram que 86% dos agricultores gaúchos acreditam em algum tipo de impacto devido às mudanças no clima.

O dado se repete no recorte nacional, porém, com uma diferenciação importante. A percepção local faz com que a parcela dos que buscam soluções para enfrentar a crise seja maior no Estado do que no restante do país.

Para o presidente da ABMRA, Ricardo Nicodemos, o entendimento geral sobre o problema climático indica que o tema passou a fazer parte da realidade produtiva em diferentes regiões.

— É um pouco da consciência e contradiz o que é voz corrente de que o produtor não estava muito preocupado com a questão da mudança climática. Isso não é verdade — pontua Nicodemos.

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Os dados da pesquisa Hábitos do Produtor Rural, realizada há 40 anos, foram apresentados nesta quinta-feira (12) durante a Expodireto, feira referência em tecnologias para o agronegócio realizada em Não-Me-Toque, no norte do Estado.

O Rio Grande do Sul tem sido considerado um dos epicentros das mudanças do clima. Depois das recorrentes estiagens, as enchentes passaram a preocupar em relação à vulnerabilidade da produção. Apesar do reconhecimento do problema, a adoção de novas práticas de manejo para reduzir os impactos do clima ainda não é realidade de todos. No Rio Grande do Sul, apenas 23% dos produtores consideram altas ou muito altas as barreiras para implementar as mudanças. No Brasil, são 31%.

— Entendemos que o produtor gaúcho está mais preparado em razão de todos os episódios que aconteceram nos últimos anos. Ele se tornou mais resiliente com tanta coisa que passou — observa o presidente da ABMRA.

Oportunidade de investimento, acesso a financiamento e falta de assistência técnica estão entre as dificuldades apontadas pelo público que vê entraves para adotar soluções de mitigação aos efeitos vindos do clima.

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Economia e sustentabilidade

Produtor no norte do Estado, Nereo Starlick vem adotando soluções de mitigação nos últimos anos. Duda Fortes / Agencia RBS

Nereo Starlick, 59 anos, produtor rural em Tapera e Salto do Jacuí, no norte do Estado, vem implementando algumas estratégias ao longo dos últimos anos. As medidas vão do tratamento da terra à escolha de um maquinário que entregue o melhor desempenho.

— O produtor é muito crente de que o clima vai ajudar toda vez que ele for plantar. Mas não se pode mais contar só com isso. Ele tem que buscar algo que o auxilie — diz.

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Starlick cultiva grãos de soja e milho no verão e trigo no inverno, além de produzir sementes. Sua área total soma 2,8 mil hectares. Os plantios nas duas estações mantêm a terra coberta ao longo de todo o ano, o que ajuda na proteção do solo. Além disso, a rotação de culturas contribui para a qualidade das lavouras.

O uso de bioinsumos também está na cartilha de cuidados, buscando redução de custos na adubação, maior produtividade das áreas e sustentabilidade ambiental.

Em outra frente, a tecnologia das máquinas auxilia na otimização dos processos. Há dois anos, o produtor investiu na renovação de parte da frota, apostando em colheitadeiras que operam mais com menos, garantindo a redução nos custos com insumos e combustível. Em visita à Expodireto este ano, o produtor aproveitava para conhecer outras novidades nesta frente apresentadas nos estandes.

A atenção ao bolso é citada como a principal medida adotada entre os agricultores para se proteger dos impactos do clima.

— Uma das coisas que estamos fazendo é redução no custo do plantio. É fazer um controle do custo, que é a única coisa que está na mão do produtor — diz Starlick.

Maduros e escolarizados

Produtor gaúcho tem, em média, 44 anos de idade. Duda Fortes / Agencia RBS

A pesquisa também trouxe outras informações sobre o perfil do produtor gaúcho. Em geral, os agricultores do Estado são mais jovens do que a média nacional. O dado indica que uma geração madura e em plena atividade está à frente das propriedades no Estado.

Os gaúchos também possuem escolaridade maior e estão no campo mantendo a sucessão familiar.

Veja os dados: