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Sinais dos tempos
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Para 86% dos agricultores gaúchos, mudanças climáticas terão algum impacto na produção, diz pesquisa

Percepção faz com que parcela dos que buscam soluções para enfrentar a crise seja maior no RS que no restante do país

Bruna Oliveira

De Não-Me-Toque

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