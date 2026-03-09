Expodireto

No norte do RS
Notícia

Os assuntos que deram o tom no primeiro dia da 26ª Expodireto Cotrijal

Feira começou nesta segunda-feira (9), em Não-Me-Toque, e se estende até sexta-feira (13)

Gisele Loeblein

Direto de Não-Me-Toque (RS)

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