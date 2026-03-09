Os assuntos que deram o tom no primeiro dia da 26ª Expodireto Cotrijal

Além da securitização, outros assuntos deram o tom no primeiro dia da 26ª Expodireto Cotrijal. Feira a negócios e tecnologias no agro começou nesta segunda-feira (9), em Não-Me-Toque, no norte do Estado, e se estende até sexta-feira (13). Confira no vídeo acima.

Cobrança de royalties

Produtores e entidades questionam o que consideram práticas abusivas na cobrança de royalties sobre tecnologias na produção de soja. A Fetag-RS ingressou nesta segunda-feira (9) com nova ação coletiva contra a Cultive Biotec. Até mesmo tecnologias com patente expiradas estarão tendo cobrança. Por nota, a Bayer, empresa detentora da biotecnlogia, disse que mantém "diálogo constante". Produtores foram ouvidos na Expodireto Cotrijal.

Seguro agrícola

A falta de abrangência e de recursos para a subvenção do seguro agrícola ampliam o risco de produtores diante do cenário de mudanças climáticas. Na abertura, o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica, voltou a falar sobre a necessidade de um fundo com o objetivo de dar suporte financeiro à ferramenta.

Irrigação

A necessidade de ampliar a área cultivada com o uso do sistema é reforçada a cada novo episódio de chuva escassa. Na soja, apenas 3,6% da área contava com irrigação na safra 2024/2025. O programa estadual Irriga Mais RS trouxe subsídio para parte do investimento em duas etapas. O Piratini anunciou uma proposta, no lançamento da feira, que inclui pedido de prorrogação da suspensão do pagamento da dívida à União. O objetivo seria direcionar os recursos para um pacote capaz de dar escala à implementação da ferramenta.