Grupo RBS participa da Expodireto Cotrijal 2026

Luis Iarcheski / Agencia RBS

Confirmando seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, o Grupo RBS mais uma vez estará presente na Expodireto Cotrijal, realizada em Não-Me-Toque entre 9 e 13 de março.

O evento, um dos maiores de tecnologia e negócios do setor agrícola, terá um espaço exclusivo da empresa, que será palco de uma cobertura multiplataforma e de ações de relacionamento com o mercado e o público.

Quem visitar a feira, poderá acompanhar programas ao vivo, interagir com comunicadores da RBS e assistir a debates. No primeiro dia de Expodireto Cotrijal, o Jornal do Almoço será transmitido ao vivo para todo o Estado, com apresentação de Cristina Ranzolin, Marco Matos e Mateus Rodighero.

O programa vai mostrar um projeto que aproxima crianças da rotina no campo desde os primeiros anos de vida, trazer a atração musical local Muriel Gaiteiro e contar novidades da agricultura familiar.

A comentarista Giane Guerra também destacará o momento do agro no Estado e a importância do setor para a economia gaúcha.

No dia 9 de março, o Atualidade, da Gaúcha, será apresentado no espaço da Ocergs. Durante a feira, serão realizadas duas edições do Campo em Debate – uma na Casa RBS, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, e outra no espaço da Massey Ferguson, em parceria com o South Summit.

Ambas serão mediadas pela jornalista Gisele Loeblein. Especialista em agronegócio, Gisele informará os ouvintes da Gaúcha, os telespectadores da RBS TV e os leitores de GZH e Zero Hora sobre as principais novidades do evento.

Dentro da programação da Casa RBS na Expodireto, haverá um momento de homenagem ao presidente da Cotrijal, Nei Manica, para convidados. Ao longo do evento, o espaço irá promover experiências interativas e ativações de marcas.

Confira a programação da RBS na Expodireto Cotrijal

9 de março

8h – Atualidade, da Gaúcha, na Casa do Cooperativismo (espaço Ocergs)

11h45 - Jornal do Almoço Bem Pra Ti, da RBS TV, na Casa RBS

10 de março

10h - Campo em Debate, em parceria com Assembleia Legislativa do Estado, na Casa RBS

11 de março