Expodireto

Do campo para a mesa
Notícia

Expodireto ganha reforço no Pavilhão da Agricultura Familiar; 20% são estreantes

Aumento de expositores é resultado da crescente certificação com o Selo Sabor Gaúcho, que valida a origem dos produtos neste modelo

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Jean Peixoto

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS