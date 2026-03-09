Expodireto amplia debate sobre inovação e alternativas para o produtor

Evento reúne cerca de 550 expositores, com representantes de diversos segmentos. Jeff Botega / Agencia RBS

Tecnologia, inovação e alternativas para enfrentar os desafios do campo estão no centro da 26ª Expodireto Cotrijal, que ocorre desta segunda-feira (9) a sexta (13), em Não-Me-Toque.

Uma das principais feiras agropecuárias do Brasil e da América Latina, o evento reúne 550 expositores, além de participantes de mais de 70 países. São esperados representantes de diversos segmentos, como tecnologia, máquinas agrícolas, soluções digitais e agroindústrias.

Com foco em apresentar soluções para o produtor, a feira movimenta, historicamente, bilhões de reais. Mas vai além.

Em um cenário ainda desafiador, marcado pelos altos custos de produção e pelos prejuízos causados por eventos extremos recentes, a Expodireto é um indicador importante de tendências, investimentos e oportunidades e um local privilegiado para fazer novas conexões de mercado.

O contexto atual do setor combina pressões econômicas com demandas crescentes por eficiência e sustentabilidade.

Diante disso, produtores têm recorrido a tecnologias e soluções que permitam aumentar a produtividade e reduzir riscos.

Nesse cenário, a feira funciona como um ponto de encontro estratégico entre a oferta e a demanda por inovação.

Segundo o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, a programação foi estruturada para atender às necessidades atuais do agro e oferecer alternativas aos produtores.

— Entre os destaques, estão os fóruns voltados à produção agropecuária, que ressaltam estratégias para a produção e oportunidades de mercado. Neste ano, as grandes novidades são os eventos voltados à produção de canola, assim como o 1º Fórum de Seguros — afirma.

Manica destaca ainda o papel da Expodireto Cotrijal como um espaço de referência, onde produtores de todos os portes podem encontrar alternativas por meio da difusão de conhecimento, tecnologia e inovação.

— A feira é uma grande oportunidade para geração de negócios, estimulando o desenvolvimento econômico e o progresso no agronegócio — diz o presidente.

Dentre os destaques da programação, espaços como a Arena Agrodigital prometem colocar em pauta temas como agricultura de precisão, inteligência artificial aplicada ao campo e novas ferramentas tecnológicas, refletindo sobre a transformação digital no setor.

A feira conta ainda com a exposição de tecnologias e soluções agrícolas, além de palestras técnicas e fóruns temáticos, incluindo os encontros voltados às culturas tradicionais, como milho, leite, soja e trigo.

Na quinta-feira (12), às 9h, ocorre o 5º Fórum Estadual dos Gestores Municipais do Agro, que debaterá a irrigação como política de estado.

Outro ponto alto é a área internacional, que tradicionalmente promove trocas de experiências e conexões com outros países, além dos espaços dedicados à exposição de máquinas e equipamentos.

26ª Expodireto Cotrijal