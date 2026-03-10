Emater estima perda de 11,3% na safra gaúcha de soja neste verão

Falta de chuva e calor em janeiro prejudicaram o desenvolvimento das plantas nas regiões produtoras. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao contrário das expectativas de safra cheia projetadas no início da temporada, o Rio Grande do Sul se prepara para colher outra frustração neste verão. Em estimativa apresentada nesta terça-feira (10) na Expodireto, em Não-Me-Toque, a Emater atualizou os dados e agora considera uma perda de 11,3% na soja, o principal produto da agricultura gaúcha.

São esperadas pouco mais de 19 milhões de toneladas colhidas da oleaginosa, abaixo dos 21,4 milhões de toneladas inicialmente calculados. O dado até aqui, contudo, é positivo diante do contexto: em 2025, a safra totalizou 13,2 milhões de toneladas do grão.

Para a produção total da safra, considerando os demais grãos cultivados na estação, a Emater projeta redução de 7,1% em relação ao que foi inicialmente projetado. No ano passado, foram 26,4 milhões de toneladas colhidas na temporada.

Leia Mais Gisele Loeblein: as regiões que concentram as maiores reduções na produção de soja no RS

Claudinei Baldissera, presidente da Emater, ressalta que os dados apresentados mostram melhora em relação à colheita passada, quando os efeitos do clima sobre a produção agrícola foram ainda mais severos. No entanto, os danos seguem persistentes, o que novamente alerta para o impacto econômico tanto no PIB do Rio Grande do Sul quanto nas contas dos produtores gaúchos.

Números foram apresentados pelo presidente da Emater, Claudinei Baldissera. Duda Fortes / Agencia RBS

As perdas estão relacionadas à estiagem, que outra vez causa prejuízos. Assim como no ano passado, a falta de chuva atinge as lavouras de forma irregular, causando diferença de safra entre as região produtoras. A escassez hídrica no mês de janeiro, associada às altas temperaturas, foi crucial para a produção.

As regiões de Santa Rosa (-27%) e de Frederico Westphalen (-13,4%), no Noroeste, registram os maiores percentuais de perdas em produtividade, que é o quanto se produz por hectare, até aqui.

Se olharmos a região que está mais afetada, que é a de Santa Rosa, e ampliarmos a análise dentro dessa região, há municípios com áreas que vão de 50% a 60% de queda. Alguns produtores, inclusive, com perdas ainda maiores. O impacto econômico é importantíssimo e vem associado ao momento que os agricultores vivem, de carga de endividamento se acumulando ano a ano. CLAUDINEI BALDISSERA Presidente da Emater

Outros grãos

Entre os destaques positivos da temporada, o avanço no milho foi valorizado nos dados. A produção do grão é essencial para a agricultura gaúcha, em especial pela sua relação com a alimentação animal. Regiões de Caxias do Sul, Ijuí e Santa Rosa concentram a maior produção.

Apesar da falta de chuva, os números na cultura são satisfatórios em crescimento de área e em produção, com alta de 3% em volume produzido em relação à primeira estimativa.

— Embora as questões climáticas tenham atingido algumas lavouras, outras tiveram ótimo desenvolvimento. E o que vem é uma posição muito importante para o cultivo do milho, inclusive se comparado ao ano anterior, com aumento expressivo da área cultivada — disse Baldissera.

O arroz, em razão da menor área plantada, registra produção menor nesta safra. A desvalorização nos preços do cereal levou os produtos a apostarem menos na cultura este ano, de forma a equilibrar a oferta no mercado.

Dificuldades lembradas

Endividamento rural é um dos temas debatidos na Expodireto. Duda Fortes / Agencia RBS

Anfitrião da feira, o presidente da Expodireto, Nei Manica, e o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, acompanharam a divulgação dos números da Emater. Os secretários da Agricultura, Edivilson Brum, e do Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, também estiveram na coletiva.

Nos discursos, as autoridades voltaram a mencionar a necessidade de amparo aos produtores, que lidam com o endividamento acumulado pelas perdas nas últimas safras. O tema tem sido uma das principais bandeiras debatidas na 26ª edição da feira.

— Precisamos imediatamente resolver isso e é difícil falar de outra coisa enquanto não se resolve o endividamento — disse o vice-governador, mencionando a agenda que o Estado terá amanhã, em Brasília, sobre o tema.