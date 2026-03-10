Expodireto

Estiagem
Notícia

Emater estima perda de 11,3% na safra gaúcha de soja neste verão

Projeção atualizada do ciclo agrícola 2025/2026 foi apresentada na Expodireto. Danos devem ser menores do que no ano passado, mas se mantêm persistentes 

Bruna Oliveira

De Não-Me-Toque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS