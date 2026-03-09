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Futuro da produtividade
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De biogenética a IA: tecnologia é aliada para o agro lidar com eventos extremos

Após anos de dificuldade com episódios de enchente e estiagem, setor conta com recursos inovadores

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Pedro Pereira

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS