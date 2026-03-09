Expodireto

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Com protesto de produtores por solução para o endividamento, veja como foi a abertura da Expodireto, em Não-Me-Toque

Feira reúne mais de 610 expositores de 70 países e projeta receber 300 mil visitantes até sexta-feira

Bruna Oliveira

De Não-Me-Toque

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