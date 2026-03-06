Expodireto

De 9 a 13 de março
Notícia

Cenário desafiador dará o tom dos negócios na Expodireto, em Não-Me-Toque

Endividamento rural em alta e mais uma estiagem no campo provocam o setor industrial a apresentar alternativas de investimentos aos produtores

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS