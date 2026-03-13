Expodireto

Cenário desafiador
Notícia

Cautela nos negócios marca 26ª edição da Expodireto, em Não-Me-Toque

Endividamento rural segurou vendas e presença de público, mas inovações de ponta despertaram interesse para negócios futuros

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS