Grupo RBS participa da Expodireto Cotrijal 2025

Grupo RBS terá espaço exclusivo e programação integrada. Luis Iarcheski / Agência RBS

O Grupo RBS inaugura na próxima segunda-feira (10) seu espaço exclusivo na Expodireto Cotrijal 2025, um dos maiores eventos de tecnologia e negócios do setor agrícola, realizado na cidade de Não-Me-Toque, entre os dias 10 e 14 de março.

Com um uma cobertura integrada, a empresa reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Estado e reforça a conexão com os gaúchos. Os visitantes da feira poderão acompanhar programas de rádio e televisão, interagir com comunicadores e participar de debates.

No primeiro dia do evento, o Jornal do Almoço será transmitido ao vivo para todo o Estado direto do parque. O programa abordará a história da feira, com depoimentos de quem participa desde a primeira edição, e mostrará como a tecnologia está transformando o agronegócio. O cotidiano da cidade sede também será destaque.

Leia Mais Expodireto reunirá mais de 500 expositores do agro no norte do Estado

Durante a feira, ainda serão transmitidos os programas Hashtag ATL e ATL Hits, da Atlântida, e Gaúcha Atualidade e Gaúcha Mais, da Gaúcha. A Casa RBS será palco de três edições do Campo em Debate, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, Farmtech e Aprosoja, todas mediados pela jornalista Gisele Loeblein. Especialista em agronegócio, Gisele informará os ouvintes da Gaúcha, os telespectadores da RBS TV e os leitores de GZH e Zero Hora sobre os principais acontecimentos do evento.

— A presença do Grupo RBS nessa edição especial de 25 anos da Expodireto Cotrijal reflete o nosso compromisso em apoiar e promover o desenvolvimento do agronegócio no Rio Grande do Sul e no Brasil. Estamos aqui para fortalecer parcerias, compartilhar conhecimento e contribuir para o crescimento sustentável do setor. A Expodireto se consolidou como um dos maiores e mais importantes eventos do setor e a Casa RBS, durante toda a feira, será um espaço de encontro, troca de ideias e celebração das conquistas do agronegócio. Convidamos todos a visitarem nosso espaço — destaca Leonardo Persigo, diretor de Mercado do Interior.

Para fortalecer a conexão com o público, o espaço da RBS ainda irá promover experiências interativas e ativações de marcas. As informações e destaques da feira poderão ser acompanhados pelo público na RBS TV, Gaúcha, GZH Passo Fundo, Zero Hora, Pioneiro e Atlântida.

Programação da RBS no evento

Segunda-feira (10)

8h: Gaúcha Atualidade

9h: Hashtag ATL e ATL Hits

11h45min: Jornal do Almoço

Terça-feira (11)

10h30min: Campo em Debate “Os desafios para o crescimento sustentável do Agro” em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado

em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado 15h30min: Gaúcha Mais

Quarta-feira (12)

8h: Gaúcha Atualidade

14h30min: Campo em Debate “A tecnologia a favor do crédito para o Agro” em parceria com a Farmtech

em parceria com a Farmtech 15h30min: Gaúcha Mais

Quinta-feira (13)