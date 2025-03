Expodireto começa nesta segunda-feira com foco em debater solução para o endividamento dos produtores após perdas na produção

Evento será marcado por mobilização do setor por novo plano de securitização agrícola e projeto de alongamento das dívidas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Toda a tecnologia e a inovação que podem ser aliadas do produtor rural será apresentada na Expodireto Cotrijal, que ocorre entre 10 e 14 de março, no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Consagrada como um dos principais eventos do agronegócio nacional, a Expodireto celebra 25 anos da feira olhando e debatendo o futuro do campo.

Palestras, debates, fóruns, encontros de mulheres e jovens e uma grande audiência pública do Senado e da Câmara de Deputados são alguns dos eventos da ampla grade de programação. Segundo o presidente da Cotrijal, Nei Manica, as principais pautas para este ano são a seca, a mobilização para uma nova securitização e para um projeto de alongamento da dívida, questões que ele avalia serem fundamentais para garantir a permanência das famílias no meio rural.

— Precisamos unir todas as federações, entidades e associações. E, juntamente com o governo do Estado, prefeitos e vereadores, mostrar a dura realidade que ainda vive o RS. Segue necessário sensibilizar o governo federal de que rever as dívidas decorrentes da enxurrada de 2024 é o motor que nos dará capacidade de pagamentos e plantios futuros — frisa Manica.

O presidente da Cotrijal destaca que, ao longo dos anos, a Expodireto passou a ser um grande palco para reivindicações — e neste ano será ainda mais relevante para isso.

A feira também é um espaço para que governantes mostrem o que vêm fazendo e farão para contribuir com o setor. NEI MANICA Presidente da Cotrijal

A expectativa do setor é de que o governo do Estado assine na Expodireto decretos importantes com relação a questões ambientais, retenção de águas e irrigação. Sobre os negócios durante o evento, a organização da feira optou por, a partir deste ano, não mais divulgar cifras — nem antes, nem depois da realização. A decisão, de acordo com Manica, é evitar que haja interpretação errônea de que o produtor “comprou tanto e está pedindo ajuda para dívidas”.

— Nós queremos mostrar a feira como uma oportunidade de tecnologia, inovação, conhecimento e renovação, sem distorções ou julgamentos errados — explica Manica.

Leia Mais Campo em Debate na Expodireto analisa as consequências das estiagens no RS

Vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder adianta que as novidades a serem apresentadas na edição envolvem, além de máquinas, novos fertilizantes, defensivos e sementes, especialmente da soja e do milho – as principais culturas do norte do Estado.

— Mesmo diante das dificuldades, nós precisamos trabalhar da forma que conseguimos, enfrentando todos esses obstáculos e vendo novas alternativas — afirma Schroeder.

A Expodireto é uma feira diferenciada, de evolução. Por isso, tem tanta aderência. ENIO SCHROEDER Vice-presidente da Cotrijal

Os destaques da feira em 2025

Entre os pontos de destaque estão o lançamento do 7º Apsul América, um congresso sul-americano de agricultura de precisão, no dia 11, às 12h, além da audiência pública do Senado, às 14h do dia 14. No dia anterior, a partir das 15h30min, será a vez do Fórum Clima, Mercado e Tecnologia, o Essencial do Agro em um Só Lugar.

Leia Mais Gigante do agro, Expodireto chega aos 25 anos com crescimento expressivo em negócios

Como tradicionalmente, as culturas também terão fóruns específicos. O do milho será às 14h desta segunda-feira (10); o da soja, às 9h de terça (11); e do leite e do trigo, no dia 12, às 9h e às 15h, respectivamente.

Na calçada da fama, o homenageado deste ano será o presidente da Federação das Indústrias do RS (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas (Simers), Claudio Bier, às 10h desta segunda.