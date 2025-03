Clima exige ações globais, locais e individuais; tema estará em debate na Expodireto 

Entre estiagem e enxurradas, RS registra perdas consecutivas e danos que levarão anos para serem superados. Renan Mattos / Agencia RBS

A sequência de safras de verão atingidas por estiagens, seguida por dois anos de intensas enchentes no Rio Grande do Sul, fez com que a sociedade e, principalmente, o setor agrícola questionassem se essa é uma nova realidade. Embora a temperatura média e o acumulado de chuvas não devam aumentar consideravelmente em curto espaço de tempo, picos de calor e alternância entre períodos chuvosos e de seca desafiam o produtor, de acordo com a Embrapa.

Segundo estudo da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), o Estado perdeu 40,6 milhões de toneladas de grãos entre 2020 e 2024. O levantamento analisou a produção de arroz, milho, soja e trigo. Com isso, a entidade apurou que a economia gaúcha deixou de gerar mais de R$ 319 bilhões em termos de Produto Interno Bruto (PIB).

— Se você olhar os momentos de dificuldade hídrica, você vê também uma dificuldade de arrecadação do Estado. A queda do PIB vem do impacto da seca para o produtor — corrobora o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn.

O presidente da Emater-RS, Luciano Schwerz, ressalta que o impacto do clima na economia está relacionado, antes de mais nada, com a geração de renda do agricultor. Esse fenômeno cria um efeito cascata nocivo.

— Toda vez que cai a produção agropecuária, o PIB do Estado é afetado, por ter uma grande matriz produtiva baseada no setor primário — observa.

Ele lamenta que, nos últimos cinco anos, o Rio Grande do Sul tenha vivido sob condições adversas, entre estiagens e enchentes. Além do valor que se deixa de produzir, Schwerz chama atenção para outros segmentos que também são impactados, como a olericultura e a fruticultura — desde a produção, propriamente dita, até as vendas em feiras, que deixam de ocorrer.

Adaptações aos novos tempos

De 2020 em diante, o Rio Grande do Sul tem convivido com impactos nas safras de verão e de inverno — como em 2023, com um intenso El Niño deixando tristes lembranças em culturas como trigo, cevada, aveia branca e canola. Antes foi o La Niña, que prejudicou as culturas de verão, especialmente na soja.

— A isso se somam as perdas pela dificuldade de colheita de arroz e, principalmente, soja, que estava na reta final — pondera Gilberto Cunha, agrometeorologista da Embrapa Trigo.

Dois grandes riscos que afetam a agricultura no mundo inteiro — e, em particular, no sul do Brasil — estão relacionados ao mercado de commodities. Mesmo que o país seja um grande player, ainda é tomador de preços das bolsas de mercadorias externas, especialmente quando se fala de grãos. O outro está relacionado ao clima: a variabilidade extrema, envolvendo, quase sempre, a água: o excesso ou a escassez.

— Essa é uma realidade que se admite no cenário de mudança global do clima. Ainda que o Sul esteja ficando mais úmido, em média, isso não exclui essa variabilidade entre muita umidade e grande estiagem, como vivemos há alguns anos — reforça.

Há um certo protagonismo da umidade e do aquecimento, dois cenários já evidentes e com repercussão no Estado. Cunha explica que algumas regiões registram níveis de chuva maiores do que décadas atrás. No entanto, pondera que não se pode avaliar apenas a tendência dessa média histórica.

As temperaturas estão ficando elevadas, especialmente quando se observa a média das mínimas registradas. Mas isso não se sobrepõe à variabilidade de ser muito úmido e quente em alguns períodos, contrapondo momentos de seca e bastante frio.

Schwerz conta que, entre os meios de pesquisa e relatórios globais, o aumento da frequência de eventos extremos é consenso e pode ocorrer até uma ordem de quatro vezes o que se tem hoje. Por isso, é fundamental que o agronegócio discuta medidas para fazer frente a esses desafios.

O presidente da Emater-RS demonstra preocupação com o grupo C3 — classificação que leva em conta o metabolismo do carbono na fisiologia da planta —, que inclui culturas como a soja e tem maior perda metabólica com o aumento da temperatura do ar. Associado ao déficit hídrico, o calor excessivo derruba a taxa fotossintética, prejudicando a produção de grãos e a economia estadual como um todo.

— A agricultura geralmente tem cadeia curta, o produtor consome em seu município, na sua região, na cooperativa, no cerealista. Quando não tem entrada de recurso, todos os segmentos sofrem — alerta Schwerz.

Leia Mais Pesquisa vai mapear a pegada de carbono em área de floresta plantada no RS

Entre as medidas que ajudam a lidar com as mudanças climáticas estão a rotação ou integração de culturas, aliadas a técnicas como o plantio direto e aumento da área irrigada. Por trás, sempre aparece o mesmo efeito: o cuidado com o solo.

A criação de consciência e adoção de práticas sustentáveis passam pelo produtor e pela assistência técnica, que fomenta práticas de manejo e de cultivo que tenham resiliência à variabilidade dos extremos do clima. Cunha explica que a elevação de matéria orgânica no solo cultivado tem um grande efeito:

— Não basta falar em plantio direto. Temos de adotar a integração, a rotação de cultura, a alternância de espécies. Isso faz com que se construa um solo fértil, sem impedimentos físicos ou químicos. Esse tratamento faz com que em períodos curtos de estiagem, por exemplo, as raízes consigam buscar água em camadas mais profundas.

Em áreas de relevo ondulado, como na topografia de coxilhas, a saída passa pela sistematização das áreas para que as águas da chuva não escorram, saindo das áreas de lavoura. Ao contrário: devem infiltrar e ficar armazenadas no próprio solo.

Isso passa por práticas mecânicas, como aterramento, cultivos em contornos, correção do perfil do solo, rotação de culturas e aumento de matéria orgânica do solo. Não é algo que se constrói na pré-safra, ou em um ano — vem por meio de um processo de vários anos consecutivos, passando pela gestão da propriedade.

Mas ainda há um caminho a percorrer nesse sentido. O Rio Grande do Sul convive com uma área extensa de cultivo na safra de verão, mas diminuta na de inverno. A ampliação do uso da estação outono/inverno, com cultivos economicamente viáveis e explorados dentro dos padrões de tecnologia, pode ajudar a equilibrar não só o uso do solo, como as finanças.

Mais do que isso: tem impacto praticamente direto também na qualidade de vida na cidade. Kuhn lembra que o plantio direto é uma das iniciativas que vêm recebendo incentivo do governo estadual, por meio do Plano ABC +, dedicado à agricultura de baixa emissão de carbono.

— Em toda chuva forte, o solo bem tratado vai, no mínimo, absorver mais milímetros de água durante um dia. Com chuva de 70 milímetros, se pode absorver 30 ou 40 milímetros, se estiver descompactado. É uma água que não vai cair no rio em alta velocidade e, consequentemente, inundará as cidades ribeirinhas ou Porto Alegre, como aconteceu — ilustra Kuhn.

Em caso de chuva extrema, como na enchente que atigiu o Estado, solo é sacrificado com absorção excessiva de água. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Clima avança na pauta do agro

O presidente da Cotrijal, Nei Manica, conta que a Expodireto Cotrijal 2025, que ocorre entre 10 e 14 de março, em Não-me-Toque, contará com vários momentos dedicados a falar do clima, como um painel reunindo as secretarias estaduais da Agricultura e do Meio Ambiente, sobre o cuidado com as águas e a irrigação.

— Espero que, neste ano, a gente consiga encaminhar e tomar decisões para que, nos anos seguintes, pouco se precise falar sobre este assunto. Do contrário, a cada ano a gente repete o mesmo discurso, as mesmas promessas e as soluções são muito lentas — lamenta Manica.

Em audiência pública, a securitização da produção no campo também estará em pauta, assim como questões de legislação que facilitem o acesso a recursos hídricos. Apesar disso, Manica ressalta que não se pode vender ilusões: equacionar algumas dessas questões não acaba com o problema de irrigação, que ainda precisa avançar muito — sem prejudicar o meio ambiente.

Cuidados com o solo

Veja ações que Emater e Embrapa recomendam para reduzir danos causados pela chuva em excesso ou crise hídrica:

Rotação de cultura

Quando um cultivo está em fase de colheita, o ideal é que outro grão já esteja crescendo ou sendo preparado no mesmo local. Assim, o solo não fica descoberto e desprotegido.

Plantio direto

Em vez de entrar com máquinas pesadas para retirar a palha, há tecnologia que permite cortar esse resquício da safra de outra cultura e plantar ao mesmo tempo, deixando o solo menos compacto e mais rico em nutrientes.

Proteção do solo

Na cobertura ininterrupta, sempre com um plantio em desenvolvimento, há maior absorção de água, evitando que os nutrientes sejam perdidos, como aconteceu nas enchentes de 2023 e 2024, no Rio Grande do Sul.

Combinação perfeita

Um solo descompactado e fértil permite que as raízes se aprofundem e fiquem mais fortes. Assim, em tempos de estiagem, elas conseguem ir mais fundo buscar a água que ficou retida graças ao manejo adequado.