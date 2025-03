Campo em Debate na Expodireto trata dos desafios para o crescimento sustentável do agronegócio

Os desafios para o crescimento sustentável do agronegócio é o tema que abre a série de eventos do Campo em Debate na 25ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Na terça-feira (11), a partir das 10h30min e com mediação da jornalista Gisele Loeblein, lideranças do setor cooperativista e da indústria vão tratar do assunto na Casa RBS instalada no parque da feira.