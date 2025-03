Campo em Debate na Expodireto analisa as consequências das estiagens no RS

As consequências das estiagens no Rio Grande do Sul será o tema principal de mais uma edição do Campo em Debate.

Na quinta-feira (13), a partir das 9h30min e com mediação da jornalista Gisele Loeblein, lideranças do setor agropecuário tratam do assunto na Casa RBS, montada no parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

A troca de ideias também pode ser acompanhada no YouTube de GZH.