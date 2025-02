Expodireto reunirá mais de 500 expositores do agro no norte do Estado

Edição lançada na Capital marca os 25 anos da feira de Não-Me-Toque. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Celebrando 25 edições, a Expodireto Cotrijal foi lançada nesta segunda-feira (10), em Porto Alegre. A feira ocorre de 10 a 14 de março, em Não-Me-Toque, no norte do Estado.

São mais de 500 expositores confirmados para ocupar os 132 hectares do parque nesta edição. No tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar, são esperadas cerca de 200 agroindústrias de diversos setores da produção gaúcha. Já na Arena Digital, espaço que reúne inovação para o campo, serão mais de 30 estandes entre empresas, hubs e startups.

Os números refletem o crescimento da mostra nos últimos anos. Duas décadas e meia atrás, o espaço ocupava 32 hectares e recebia 114 expositores. O faturamento na época era de R$ 21 milhões, cifra que saltou para R$ 7,9 bilhões em negócios na edição mais recente, em 2024. Este ano, contudo, a organização diz que não deve divulgar um valor de comercialização.

Pautas

Presidente da Cotrijal, cooperativa realizadora da feira, Nei César Manica destacou a relevância da Expodireto para a discussão de temas ligados à atividade agropecuária, inclusive para a reivindicação de pautas políticas. A evidência de mais uma estiagem que se coloca nesta safra, após outros dois ciclos de seca e uma enchente, inevitavelmente estará entre as grandes discussões este ano.

— O Rio Grande do Sul vem vivendo tempos difíceis. Mas isso não nos assusta. O que buscamos é a união de todos e o poder do povo gaúcho de recuperar o Estado. Neste momento, precisamos mais uma vez da sensibilidade do governo — disse Manica, cobrando medidas como a securitização para garantir capacidade de pagamento dos agricultores.

Representantes do governo federal, em especial o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, foram convidados para participar da feira. A presença da comitiva, no entanto, gera expectativas contidas em relação ao que trará de anúncios. Segundo Manica, o momento ainda é de construção da pauta para então acertar os recursos necessários.

— A Expodireto é um palco de reivindicação, e a gente, sim, sempre espera que venha algum anúncio positivo. Mas o mais importante é o encaminhamento e, depois, na sequência, a resolução.

Amparo

Destacando a força do agronegócio para a economia do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite corroborou a importância de se retomar a demanda da securitização e de outras medidas de amparo aos agricultores junto ao governo federal.

— Não deixaremos de demandar o que o nosso povo precisa e, no agronegócio, não será diferente — disse Leite.

O governador ainda mencionou ações do Palácio Piratini para melhorar a atividade "da porteira para fora", como melhorias em rodovias e combate ao abigeato. Do lado de dentro, citou as iniciativas para aumento da irrigação, tecnologia que permite atenuar efeitos da estiagem.

— Sabemos e somos conscientes de que o desempenho da economia está diretamente ligado ao desempenho do agronegócio, portanto, podem continuar contando conosco para que façamos a diferença — reforçou Leite.

Expodireto

Realizada desde 2000, a Expodireto é uma das principais feiras de tecnologia para o agronegócio da América Latina. Em 2025, com o tema "Do campo para o campo", a mostra relembra a história de agricultores que fazem parte desde as primeiras edições.

A um mês da feira, os preparativos já movimentam o parque da Cotrijal. São cerca de 3,5 mil pessoas trabalhando no local antes da abertura oficial dos portões, em março.