Summit Empreender 40+ reforça a experiência aliada ao conhecimento: “Construção de propósito de vida”

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A psicóloga e psicanalista Luciana Deretti participou do evento. Jeff Botega / Agencia RBS

Maturidade, experiência e um olhar mais amplo de mundo. Estas são algumas das qualidades que a idade traz e que, algumas vezes, precisam ser reforçadas. Com esse propósito, ocorre nesta quarta-feira (13) a segunda edição do Summit Empreender 40+.

Realizado no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, o evento reúne nesta quarta-feira (13) nomes do mercado brasileiro – todos com mais de 40 anos – para compartilhar as suas trajetórias e mostrar que a maturidade profissional não é um obstáculo, mas uma vantagem.

Pela manhã, uma das presenças foi a psicóloga e psicanalista Luciana Deretti, que compartilhou com a plateia a sua história de superação. Ela contou como não desistiu de viver e ir em busca de sua felicidade depois de uma tragédia familiar na adolescência.

Persistiu e buscou pela graduação que acreditava ser sua vocação, a psicologia. Formada, montou um consultório em uma cidade do Interior e demorou seis meses para ter o primeiro paciente. Quando chegou, ele encontrou uma profissional “com sangue nos olhos” e “vontade de vencer”. Meio ano depois, ela estava com a agenda cheia.

Um tempo depois, ao descobrir uma doença autoimune, decidiu que era a hora de compartilhar a sua história com o mundo, escreveu livro e começou a palestrar — esta guinada ocorreu depois dos 40 anos.

— Prestem atenção aos nãos de suas vidas. Eles são o maior recurso que vocês têm de superação, evolução e crescimento — enfatizou Luciana.

Nesse sentido, o empreendedorismo pode ocorrer em qualquer situação, incluindo dentro de uma instituição. A transformação e a curva de aprendizado que a idade proporciona foi tema da palestra do superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e Tecnopuc, Jorge Audy.

— O que o tempo nos dá é o conhecimento a partir da experiência, do que é vivenciado ao longo da trajetória. E é essa experiência, aliada com o conhecimento, que gera o nosso repertório ao longo do tempo — ressaltou Audy, destacando que o empreendedorismo é uma construção social, um comportamento.

Dody Sirena (E) e Nelson Sirotsky (C) estiveram em um painel mediado por Fábio Bernardi. Jeff Botega / Agencia RBS

Experiência

O painel Empreendendo a Gente se Entende reuniu o publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, e o co-fundador do Grupo DC Set, Dody Sirena. Amigos e parceiros de negócios, eles protagonizaram um bate-papo leve com mediação do publicitário Fábio Bernardi.

Em sinergia, por suas trajetórias terem pontos de convergência – o Planeta Atlântida é um deles –, os dois compartilharam os desafios superados para que conseguissem empreender com o sucesso que conquistaram. E não só isso: como não se acomodaram depois da maturidade, desenvolvendo novos negócios, que se somaram àqueles que são as suas bases.

— Eu já sou 70+ e estou com o projeto de chegar ao 100+ (risos). Então, estou só no início (risos) — brincou Nelson. — Mas falando em empreender, isso passa por uma ideia de construção de propósito de vida. Empreender é respeitar as pessoas e, em qualquer idade, é um elemento fundamental.

Para uma plateia lotada, a dupla reforçou que empreender não é apenas ser dono de uma empresa, mas, sim, estar preparado para exercer uma atividade profissional, independentemente do ramo.

— Idade nunca é limite, desde que estejamos sempre dispostos e preparados para aprender e agir. Entendo que exista toda uma discussão sobre a juventude, geração Z, mas acho que inteligência artificial está chegando para valorizar ainda mais a experiência, porque a tecnologia, a IA, ela executa, mas não pensa ainda — ponderou Dody.