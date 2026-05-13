"Se vier do coração não tem como dar ruim": os desafios de empreender após os 40 anos

Embora empreender depois dos 40 anos possa parecer desafiador, é grande o número de pessoas que escolhem fazer a transição de carreira e deixar para trás a segurança da carteira assinada e do salário fixo mensal para investir no sonho de serem chefes de si mesmas.

Com a expectativa de vida no Brasil hoje em 76,6 anos, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muitos profissionais estão no auge da produtividade nesta idade, quando resolvem dar novos rumos à carreira.

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que um em cada três proprietários de negócios no Brasil possui entre 40 e 59 anos.

A analista de Competitividade Setorial do Sebrae RS, Ana Paula Rezende, interpreta o dado.

— Ele mostra uma transformação importante no perfil do empreendedor brasileiro e reforça o amadurecimento do ecossistema empreendedor no país. O empreendedorismo está cada vez mais associado à experiência, ao repertório profissional e à capacidade de adaptação, não apenas à juventude ou ao início de carreira — afirma.

Dessa maneira, abrir um negócio próprio envolve desafios, mas também vantagens para quem tem mais de 40 anos. Quem realizou essa transição recorda da insegurança inicial e de como a experiência pode contribuir para o êxito no processo.

Vocabulário x repertório

Fabinho Vargas sempre teve espírito empreendedor. Alina Souza / Divulgação

O ex-vocalista do Grupo Tchê Guri Fabinho Vargas, 55 anos, passou pelo processo. Aos 36 anos, procurou o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para terminar o Ensino Médio e prestou vestibular. Quatro anos depois, graduou-se em Marketing.

Segundo relata, enfrentar as longas viagens de ônibus para as apresentações do grupo — o que roubava um tempo precioso de sua vida —, era o mais complicado antes de decidir empreender. Também queria passar mais horas com a família e poder se dedicar aos estudos.

Em 2016, montou uma empresa de gestão autoral, o Escritório Maestro. Atualmente, cursa mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), onde pesquisa o tema relacionado ao empreendedorismo 40+. Tornou-se referência no assunto. Ele é um dos idealizadores do Summit Empreender 40+, evento que chega à sua 2ª edição nesta quarta-feira (13) (leia mais, abaixo).

Quando empreendeu, revela que o mais difícil foi entender a nomenclatura verbal utilizada pelos jovens, termos como branding, player, entre outros. O mais fácil foi o que chama de "atalho" — saber, por antecipação e experiência própria, onde as coisas iriam dar.

— Outra coisa que para mim foi um diferencial: ter repertório. Sei falar sobre muitos assuntos. Sou de uma geração que tinha que falar de tudo, porque não existia bolhas. Hoje, os algoritmos (das redes sociais) nos conduzem a lugares onde todo mundo pensa igual a gente. Sou de uma geração onde nós éramos obrigados a discutir e a respeitar a opinião dos outros — compara.

Vargas ressalta que o mais importante para quem pensa em empreender depois dos 40 é ter coragem. Concomitantemente, cita a palavra resiliência. Acertar e errar fazem parte do jogo, reflete.

— Vai dar um monte de coisa errada, não vai funcionar exatamente como tu planejou. E será preciso reinventar o plano todos os dias — ensina.

"Se vier do coração não tem como dar ruim"

Clarissa Brinckmann escolheu trabalhar com o que sempre amou: gastronomia. Renan Mattos / Agencia RBS

A chefe de cozinha e professora de gastronomia Clarissa Brinckmann, 45, também decidiu mudar o rumo da vida e optar por ser empreendedora. Quando tinha 40 anos, escolheu fazer o que sempre amou — ensinar outras mulheres a cozinhar. Sua grande referência na arte da culinária foi a mãe Moema, hoje com 84 anos.

— Os 40 anos teve essa vontade muito grande de estar muito apaixonada pelo que eu faço todos os dias — conta.

Antes da mudança de chave, Clarissa acumulou diferentes experiências de vida. Formou-se em Direito, morou fora do país, onde trabalhou em alguns restaurantes, e voltou para Porto Alegre. Na cidade, teve oportunidade de atuar por um ano em um restaurante francês. Sempre esteve perto do que amava fazer.

Aos 28 anos, e já mãe de duas filhas, decidiu cursar gastronomia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Fez mestrado, deu aula na própria instituição e, após sair, abriu a empresa A Merendeira, que fabricava lanches saudáveis para crianças levarem para a escola. Também operou uma cantina pioneira no foco em alimentação saudável dentro de uma escola particular em Porto Alegre. Além disso, a empresa comercializava lanches congelados em pontos de venda.

Com a pandemia de covid-19, fecharam os colégios e o empreendimento precisou ser encerrado após dois anos e oito meses de operação.

Anos depois, se reinventou como produtora de conteúdo. Ela tem um perfil no Instagram com 274 mil seguidores. Ela esclarece que sua decisão de migrar para a gastronomia nunca foi encarada um hobby ou um complemento de renda. Era verdadeiramente o seu trabalho.

— A decisão de empreender vem desde o dia que me tornei mãe. É muito bom para quem é mãe ser dona de sua própria agenda. Empreender depois dos 40 tem uma coisa muito boa que me apaixona: poder estar presente na vida de minhas filhas e ter uma agenda flexível — divide.

Porém, Clarissa alerta que trabalhar em home office não significa estar disponível. E ela ilustra como situações assim acontecem no dia a dia dos empreendedores.

— Precisamos proteger os nossos horários. Quem trabalha em home office, seja homem ou mulher, vai chegar um jardineiro ou algum prestador de serviço, estragou a máquina de lavar a louça. Precisa entender que em determinados horários não podem chegar essas pessoas. Porque desconcentra. Senão a gente começa a se boicotar. É muito comum quem empreende e é dono de seu nariz fazer de conta que está fazendo uma coisa — relata.

Em relação a facilidades e dificuldades de empreender aos 40, Clarissa fala que sua vantagem foi ter desenvoltura para se comunicar. E o mais difícil foi dominar as tecnologias modernas, o que ainda considera "um grande desafio."

— A comunicação sempre foi algo muito natural na minha vida. O digital apareceu naquele momento da pandemia como opção que todos nós tínhamos. Eu fui destrinchando aquilo, fui estudando e me capacitei bastante. Nisso, o negócio foi crescendo — analisa.

Questionada como foi romper com garantias trabalhistas estabelecidas por leis, a empreendedora responde mencionando a importância de se ter processos estabelecidos na rotina do trabalho.

— Disciplina é a alma do negócio. A gente quando está empreendendo precisa entender que agenda flexível não significa trabalhar menos. E não significa que não tenha de ter rotinas. Se está em reunião, está em reunião, mesmo que esteja em casa. Estabelecer processos dentro do dia a dia — detalha.

Bem-sucedida, ela dá um conselho para quem tem o mesmo desejo de começar algo novo nessa idade:

— Se vier do coração não tem como dar ruim. Se vier lá do fundo, não tem como dar errado. A gente passa por dificuldades, altos e baixos. Precisa entender que isso vai acontecer: é uma montanha-russa. O caminho não é linear. Ele é cheio de curvas. Não dá para fazer de conta, tem que vir lá de dentro.

Um país de empreendedores

Os dados do relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2025, divulgados pelo Sebrae, mostram como está o cenário do empreendedorismo no Brasil. Confira, abaixo, alguns pontos do relatório.

O Brasil tem 44,1 milhões de empreendedores entre 18 e 64 anos e outros 3,9 milhões entre 65 e 74 anos;

de empreendedores entre 18 e 64 anos e entre 65 e 74 anos; Ter o próprio negócio é o segundo sonho mais citado pelos brasileiros até 64 anos (39,7%), ficando atrás apenas de comprar a casa própria (43,8%). Fazer carreira em uma empresa é citado por 20,7%.

é o pelos brasileiros até 64 anos (39,7%), ficando atrás apenas de comprar a casa própria (43,8%). Fazer carreira em uma empresa é citado por 20,7%. A divisão do GEM por idade é de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos . Chama a atenção que o percentual de empreendedores iniciais (até três anos e meio) do segundo grupo já ultrapassa o primeiro — 27,2% e 25,8%.

e de . Chama a atenção que o percentual de empreendedores iniciais (até três anos e meio) do — 27,2% e 25,8%. Outro dado que chama a atenção é que o percentual de empreendedores iniciais entre 55 e 64 anos (13,6%) é superior à faixa entre 18 e 24 anos (13,3%).

Summit Empreender 40+ na Capital

A 2ª edição do Summit Empreender 40+ acontece nesta quarta-feira (13), das 9h às 19h, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Idealizado por Fabinho Vargas, Fábio Bernardi e Fernando Puhlmann, o evento integra o ecossistema Empreender 40+, que conecta conhecimento, capacitação, networking e desenvolvimento para profissionais que buscam novos caminhos de carreira após os 40 anos.

O evento propõe ampliar a discussão sobre longevidade, carreira, negócios e novas possibilidades de atuação para quem deseja transformar repertório e experiência em novas oportunidades.

O público terá à disposição uma programação de 10 horas com nomes de diferentes setores compartilhando experiências e trajetórias.

Palestrantes do evento:

Especialista em marketing Cris Pàz

Empresário Dody Sirena

Psicóloga e psicanalista Luciana Deretti

Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e TecnoPuc, Jorge Audy

Presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky

Cofundador da Azul Linhas Aéreas Flávio Costa

Empreendedor serial e investidor Marcelo Lacerda

Comediante Chico Raiz

Fundadora do movimento Mãe Moderna na Cozinha, Clarissa Brinckmann

Empreendedora Thaís Reali

Jornalista e fundadora do Fala Feminina Fátima Torri

Estrategista digital Vinícius Vaz

Jornalista Manoel Soares

Jornalista Luciano Potter

Estrategista de inovação André Foresti

Banda Tchê Guri

SERVIÇO

Summit Empreender 40+ 2026

Local : Teatro Bourbon Country

(Av. Túlio de Rose, 80 — Bairro Jardim Europa, em Porto Alegre)

: Teatro Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 — Bairro Jardim Europa, em Porto Alegre) Quando : quarta-feira (13)

: quarta-feira (13) Horário : das 9h às 19h

: das 9h às 19h Ingressos : neste link

: Mais informações acesse no site do evento



















