Empreendedorismo

Transição de carreira
Notícia

"Se vier do coração não tem como dar ruim": os desafios de empreender após os 40 anos

Tema será debatido na 2ª edição do Summit Empreender 40+, que acontece nesta quarta-feira (13), no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre

André Malinoski

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